Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AdamuzRodaliesSiratElecciones BarçaHuelga maquinistasTren CartagenaGroenlandiaCISPremios OscarElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Aumento de población

Así son los 'vacaburras', los superjabalís que rondan por los montes asturianos y que pueden llegar a pesar más de 150 kilos

El pasado sábado 3 de enero un cazador abatió en el cote de Sierra Pulide, en Pravia, uno de los mayores ejemplares que se recuerdan

Así son los &quot;vacaburras&quot;, el superanimal que ronda por los montes asturianos y que puede llegar a pesar más de 150 kilos

Así son los "vacaburras", el superanimal que ronda por los montes asturianos y que puede llegar a pesar más de 150 kilos / Candela Rodríguez

Mónica G. Salas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No es un jabalí normal. Es un superjabalí que puede llegar a pesar hasta 200 kilos de peso. Así son los "vacaburras" que rondan por los montes asturianos, debido al aumento de la población de la especie en los últimos años. Son, como explica el biólogo Carlos Nores, uno de los mayores expertos en suidos de España, jabalíes "matusalenes", machos y viejos, que "se las saben todas" y que han conseguido sobrevivir a los disparos de los cazadores.

El término "vakamulo" fue acuñado por el jefe de la cuadrilla Monteros Ribeira Sacra, Senén Ramos, porque los cazadores de otras regiones comparaban a esos jabalíes con vacas o mulos, debido a su enorme tamaño. El pasado 25 de diciembre, una cuadrilla abatió en La Coruña un ejemplar de 149 kilos en Abegondo.

En Asturias, donde se conocen más como "vacaburras", se cazó el pasado 3 de enero uno de los mayores jabalíes de los que hay registros: 151,3 kilos. Fue en el coto de Sierra Pulide, en Pravia. Los cazadores tuvieron dificultades para arrastrarlo y aún más para subirlo al remolque del coche. Pese a su descomunal tamaño, el suido tenía los colmillos diminutos y desgastados, lo cual pone de manifiesto que era un individuo viejo.

Se elevan a trece los jabalíes infectados por peste porcina africana

Se elevan a trece los jabalíes infectados por peste porcina africana / Agencias

Asturias tiene 50.000 jabalíes

Según detalla Carlos Nores, investigador del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), la población de jabalíes ronda en Asturias los 50.000 ejemplares. Son ya tantos como habitantes tiene Siero. Cada temporada se cazan unos 13.000. En la pasada fueron 12.700, lo cual quiere decir que uno de cada cuatro jabalíes muere. Y aproximadamente el 3% de los suidos abatidos superan los 100 kilos de peso. "Se cazan pocos jabalíes grandes, porque tienen que ser machos y viejos. Aun así estamos hablando de unos 1.500 ejemplares al año", puntualiza.

El peso estándar de un jabalí es de 60 kilos y la esperanza de vida "apenas supera los 4 años", según Nores. No obstante, la especie puede vivir hasta los 10 o 12 años. Es el caso de los "vacaburras", "ejemplares excepcionales", que a medida que la población siga creciendo será más frecuente verlos.

Noticias relacionadas

Se multiplicaron por diez en los últimos veinte años

Según los expertos, los jabalíes se han multiplicado por diez en los últimos veinte años y su número en España ya supera los dos millones. La única alternativa para frenar esta "plaga", coinciden los biólogos, es la caza con arco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  2. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  3. El riesgo de hundimiento tras la caída del muro en Gelida obliga a cortar durante días la AP-7 desde Martorell
  4. Los embalses catalanes superan el 90%, máximo registrado desde 2020: ganan 5 puntos en una semana
  5. ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
  6. Adif da por operativas todas las líneas de Rodalies en Catalunya excepto dos tramos de la R4 Sur y la R11
  7. ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
  8. El temporal cubre de nieve la Cerdanya y el Ripollès, y provoca cortes de luz en el Berguedà

El colegio de Sandra Peña, la niña que se suicidó en Sevilla, responde a su familia: "Las acusaciones no responden a lo que ocurrió y no son justas"

El colegio de Sandra Peña, la niña que se suicidó en Sevilla, responde a su familia: "Las acusaciones no responden a lo que ocurrió y no son justas"

Las dos juezas nuevas llegarán a Montoro el 9 de febrero y asumirán la causa del accidente de Adamuz

Las dos juezas nuevas llegarán a Montoro el 9 de febrero y asumirán la causa del accidente de Adamuz

China pone en marcha su primer policía robot humanoide: un "RoboCop" para controlar el tráfico urbano

China pone en marcha su primer policía robot humanoide: un "RoboCop" para controlar el tráfico urbano

Seis heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena

El president Illa evoluciona favorablemente y sigue con su tratamiento en Vall d'Hebron

El president Illa evoluciona favorablemente y sigue con su tratamiento en Vall d'Hebron

El telescopio Hubble descubre un monstruoso disco donde nacen planetas a 1.000 años luz de la Tierra: 40 veces más grande que nuestro sistema solar

AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies

AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies

Carlos Alberto, el migrante venezolano y tripulante de Iryo que trajo calma al caos tras el accidente de Adamuz