Los sindicatos acusan a Educació de incumplir el compromiso de hacerles una propuesta salarial y llaman a la movilización

Los sindicatos han acusado al Departamento de Educación de incumplir el “compromiso explícito” de presentarles una propuesta salarial en la reunión prevista para este jueves. USTEC·STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT han explicado que responsables de la conselleria les han dicho esta mañana que están trabajando en una propuesta retributiva, pero que “no han llegado a tiempo” para tenerla hoy y han planteado hablar sobre desburocratización. Los sindicatos han reivindicado que había un calendario pactado, una mesa prevista y un “compromiso concreto que no se ha respetado”, y por ello han advertido de que “sin propuesta salarial, no hay negociación”. Por todo ello, mantienen la convocatoria de una manifestación este sábado y hacen un llamamiento a la movilización.

Según los sindicatos, el Departamento de Educación les ha planteado la posibilidad de celebrar una reunión alternativa sobre desburocratización, ya que la propuesta salarial en la que aseguran que están trabajando todavía no estaba lista, aunque lo estaría “próximamente”.

Los sindicatos consideran que el Departament "no ha hecho los deberes" y que esto es una "falta de respeto" al conjunto del personal educativo

Los sindicatos han asegurado que quieren hablar de desburocratización y que, de hecho, tienen propuestas propias, pero han insistido en que la reunión prevista para este jueves, la tercera del calendario establecido, era para abordar una propuesta salarial. Los sindicatos reclaman un incremento del sueldo para paliar la pérdida de más de un 20% del poder adquisitivo en la última década. “No aceptaremos reuniones vacías, sin documentos ni compromisos claros”, han afirmado.

"Cambio real"

Así, han considerado que el Departamento “no ha hecho los deberes” y que esto es una “falta de respeto” al conjunto del personal educativo. Ante este escenario, añaden, “solo la presión y la movilización pueden forzar un cambio real”.

Los sindicatos han convocado a la comunidad educativa, y a la sociedad en general, a manifestarse este sábado a las 11.30 horas en el Arc de Triomf para reclamar mejoras salariales y para el sistema educativo. Además de esta movilización, los sindicatos anunciaron una huelga para el 11 de febrero.