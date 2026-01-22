Renfe empieza a retirar el tren accidentado en Gelida

Renfe ha empezado las tareas de retirada del tren de la R4 accidentado en Gelida la mañana de este jueves. El plan de la empresa estatal y operadora de Rodalies para extraer con seguridad el convoy accidentado el pasado martes por la noche es desguazar directamente el primer vagón del tren –el más perjudicado por la caída de un muro de contención de la AP-7–, y de remolcar el resto del convoy hasta sus talleres para poder realizar "las revisiones correspondientes", en palabras del portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

De hecho, según informa la agencia ACN, ya se han separado los dos primeros vagones del resto del convoy y un segundo tren ha empezado a remolcar desde la cola del vehículo accidentado al resto de los vagones. Carmona ha explicado que la intervención para poder retirar estos dos primeros vagones es "compleja".

Los equipos están trabajando para poder utilizar una grúa de grandes dimensiones para retirarlos, pero no es fácil situarla en las inmediaciones del accidente. Por un lado, la fragilidad de la autopista AP-7, que discurre unos pocos metros por encima de la vía en este punto de Gelida (Alt Penedès) –y que permanece cerrada al tráfico ante un posible riesgo de hundimiento–, no permite que dicha grúa se aposente en la vía rápida. Al otro lado de las vías se encuentra la finca Can Martí, propiedad de las bodegas Torelló y que data del 1325. Así, colocar una grúa en esta zona podría dañar unas cavas centenarias. Pese a la complejidad, Carmona ha confiado que "se encontrará una solución para poder llevar a cabo la tarea" que espera que se produzca este mismo jueves.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, prevé que la retirada se complete este mismo jueves

En un principio, eso sí, los equipos sobre el terreno estimaban que la retirada pudiera hacerse efectiva durante la noche del miércoles al jueves. A primera hora de esta mañana de jueves, sin embargo, fuentes de la familia Torelló han confirmado a EL PERIÓDICO que, pese a que los operarios habían trabajado durante toda la noche, el tren permanecía en el mismo sitio.

Más allá de la retirada en sí, una grúa ferroviaria trabaja desde las nueve de la mañana en la vía paralela al convoy de la R4 accidentado y los equipos técnicos continúan realizando revisiones y han cerrado las puertas del tren por primera vez desde que sufrió el accidente.

La inestabilidad del terreno

Cabe recordar que, tal como señaló el jefe de intervención de Bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, el talud que cedió "se apoya" directamente sobre los dos primeros vagones que permanecen en estos momentos en la vía. Esto complica su retirada ante la incerteza de cómo se comportará el muro de contención y la lengua de tierra desprendidas una vez se hayan retirado los vagones.