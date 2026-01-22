Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis ferroviaria

Puente cree que cuando baje "el soufflé emocional" se llegará a acuerdos racionales con los trabajadores

El ministro niega que Rodalies no retome el servicio por "seguridad"

Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo 

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (d), y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (i)

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (d), y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (i) / Gustavo Valiente - Europa Press

BARCELONA
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que el hecho de que Rodalies no haya retomado su servicio este jueves se deba a un criterio de "seguridad" y ha insistido en que la falta de servicio responde al estado anímico de los trabajadores tras los dos accidentes mortales de esta semana en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Ha señalado que cuando baje el, a su juicio, "soufflé emocional" de los maquinistas se llegará a acuerdos racionales, pero les avisa: "Si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntado por si cree que es una huelga encubierta de los maquinistas, ha señalado que no tiene información "lo suficientemente sólida" como para hacer una afirmación de ese tipo.

Se ha mostrado confiado con que la situación se reconduzca "pronto" y ha pedido a los maquinistas que sean, en sus palabras, conscientes también de que se necesita tiempo.

Accidente en Gelida

Sobre el accidente ferroviario de este martes por la noche en Gelida (Barcelona) en que falleció un maquinista en prácticas, ha atribuido el suceso a "una pésima suerte" dado que era un tramo con una limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora y ha apuntado que el muro había sido revisado.

"Durante días se ha ido acumulando lluvia en esa zona, y la densidad y el peso del talud que el muro contenía ha crecido enormemente. De manera que la causa parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro", ha dicho.

Ha explicado que este miércoles por la mañana se produjo el colapso de otro muro en Pineda de Mar (Barcelona) y "afortunadamente" se produjo en un momento en el que no se estaba prestando el servicio.

Condicionantes de la red de Rodalies

Ha remarcado que la red de Rodalies tiene dos condicionantes que la hacen particular: por un lado, una desinversión que se ha producido "durante mucho tiempo y que hace más vulnerable la red" y, por otro lado, un trazado singular y complejo que, según él, facilita la caída de rocas.

Preguntado por si cree que esta tarde o este viernes se podrá recuperar el servicio, ha expresado que espera que sí.

