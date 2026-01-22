El plante de los maquinistas prolonga el parón de Rodalies en Catalunya

Catalunya ha amanecido este jueves sin servicio de trenes de Rodalies pese a que ayer tanto Renfe como Adif habían explicado que las líneas estaban ya operativas a las 17.00 horas -el presidente de Adif se lo comunicó así a la consellera Sílvia Paneque en una carta que avanzó ayer EL PERIÓDICO- y el Govern había anunciado que el servicio se retomaría a partir de las 06.00 de este jueves "progresivamente". Ese "progresivamente" del conseller de Presidència. Albert Dalmau, que provocó confusión entre los periodistas que seguían la rueda de prensa, ocultaba lo que hoy se ha visualizado abiertamente: el conflicto laboral con los maquinistas. El colectivo, con un plante encubierto, está prolongando el parón en Rodalies.

A primera hora de esta mañana Renfe informaba que los trenes no funcionaba por "problemas operativos". ¿Qué significa? Que los trenes no están en las cabeceras en posición de salida para prestar el servicio. Esta mañana, a las 11.00, está prevista una reunión entre Renfe y los sindicatos de maquinistas que puede ser clave para desencallar este conflicto.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha asegurado que Renfe está intentando avanzar la hora de esa reunión. Carmona ha explicado que se mantiene el diálogo abierto permanente con el colectivo de Rodalies. "La voluntad es seguir hablando para llegar a un acuerdo entre Adif, Rodalies y los sindicatos", ha señalado. "Los maquinistas entienden que no se están cumpliendo las condiciones de seguridad", señala Carmona, quien insiste en que los trenes son seguros. Unas palabras que evidencian veladamente que tras el parón del servicio están los maquinistas.

Más claro ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que "las razones por las que no se han reanudado los trenes no son de seguridad".

El sindicat Semaf reclamaba ayer una carta por escrito de Adif garantizando la seguridad ferroviaria, según fuentes citadas por la agencia ACN. Fuentes de la Conselleria de Territori recordaron que la cuestión laboral debe resolverse internamente dentro de Renfe. De hecho, el propio conseller de la Presidència, Albert Dalmau, afirmó que es la operadora quien debe resolver “las cuestiones que tienen que ver con el marco laboral”. De momento, fruto de este conflicto laboral, hay, hoy de nuevo, 400.000 usuarios de Rodalies sin servicio.

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha avanzado que el Govern abrirá un expediente a Renfe y le exigirá responsabilidades por el parón de Rodalies, que Macias ha atribuido a una "provocación de los maquinistas". Macias ha participado a primera hora del día en una reunión en la Conselleria de Territori con la consellera, Sílvia Paneque, y representantes de Renfe y Adif, así como Mossos, Protección Civil y la ATM.