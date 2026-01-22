Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secretario general del Semaf

Los maquinistas alegan que Adif todavía no les ha confirmado que Rodalies es segura "con información fiable"

El secretario del sindicato mayoritario Semaf reclama una auditoría para conocer los defectos de la red ferroviaria en Catalunya

El plante de los maquinistas prolonga el parón de Rodalies en Catalunya

La estación de Rodalies de plaza de Catalunya, durante la jornada sin servicio de trenes

La estación de Rodalies de plaza de Catalunya, durante la jornada sin servicio de trenes

La estación de Rodalies de plaza de Catalunya, durante la jornada sin servicio de trenes / VÍDEO: EFE

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El secretario general del  Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha argumentado que si este jueves el colectivo no ha ido a trabajar para cubrir el servicio de corta distancia en Catalunya ha sido porque "en ningún caso Adif nos trasladó ayer que Rodalies era segura con una información fiable". Ante las dudas sobre la seguridad de sus empleados, Semaf ha optado por pedirles que no acudieran a sus puestos de trabajo como medida de precaución.

"No nos han trasladado ningún informe técnico sobre la situación de la infraestructura", ha asegurado Martín en declaraciones a TV3. El portavoz del sindicato mayoritario del sector ha exigido que "se haga una auditoría para detectar los defectos y saber el estado real de la infraestructura". Y ha recordado que "después de Córdoba, nosotros informamos de que podía haber problemas en Catalunya".

