El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz hasta casi una hora después

Ángel Ayala y Arturo Carmona, los dos primeros guardias civiles que llegaron a la zona del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), han recordado este jueves cómo se vivieron los primeros minutos tras la tragedia. Entre los detalles que han relatado, han destacado que el maquinista del tren de Iryo no fue consciente del choque con el Alvia hasta casi una hora después de que se produjera el suceso.

Los agentes han explicado que llegaron al lugar sobre las 20.30 horas del domingo, unos cuarenta minutos después de que el tren de Iryo descarrilara. Desde ese momento, comenzó una carrera “contrarreloj por salvar vidas”, lo que provocó que, según han reconocido, “perdiéramos la noción del tiempo”. Ante la magnitud de una tragedia que se agravaba por momentos, los guardias decidieron dividirse: Ángel permaneció en la cabecera del Iryo, mientras que Arturo, junto a otro compañero, avanzó por la vía.

Al observar linternas de sus teléfonos móviles

Fueron estos últimos quienes descubrieron que había otro tren accidentado casi un kilómetro más arriba, al observar cómo varias personas se aproximaban utilizando las linternas de sus teléfonos móviles para dar la voz de alarma.

A través de la radio y de las comunicaciones internas, Ángel —que seguía en el Iryo— fue informado de la nueva situación. Mientras continuaba con los trabajos de auxilio, se encontró al maquinista del tren subido a uno de los vagones, tratando de rescatar a una persona de habla inglesa que había quedado atrapada en un coche volcado. Tras auxiliarla, el agente habló con el maquinista y le advirtió de que “algo muy grave estaba pasando”, en función de la información que recibía por radio.

Toma de conciencia de lo sucedido

En un primer momento, el maquinista no dio crédito a sus palabras. “Le dije: ‘mira a la gente que viene’”, relata Ángel. Fue entonces cuando, según explica, el conductor tomó conciencia de que su tren había impactado contra otro convoy.

Por su parte, Arturo ha señalado que desde el puesto de Adif en Atocha se tenía constancia de que había ocurrido un incidente de importancia, aunque en esos primeros momentos aún se desconocía la verdadera magnitud del siniestro.