Borrasca Harry

Las lluvias cesan pero la inestabilidad regresará el fin de semana con la borrasca Ingrid

A lo largo de la mañana se han repetido las lluvias generalizadas, pero sin causar incidencias

La nueva realidad climática obliga a repensar la seguridad de la red ferroviaria y vial de Catalunya

Gente con paraguas y chubasqueros por las lluvias en Barcelona.

Gente con paraguas y chubasqueros por las lluvias en Barcelona. / Sandra Román / EPC

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
El segundo día de caos en Rodalies ha empezado con lluvias generalizadas, sobre todo en las comarcas de Barcelona. Las nubes se han despejado a lo largo de la mañana y no han llegado a causar incidencias. No obstante, todavía hay activados avisos por viento en las comarcas del Ebro y el Alt Empordà. Se trata de los últimos efectos del paso de la borrasca Harry, cuyas consecuencias todavía se hacen presentes en Catalunya 48 horas después del peor día de temporal.

Mientras los esfuerzos se centran en arreglar desperfectos en paseos marítimos, carreteras y, principalmente, en resolver los problemas de Rodalies, las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten de un nuevo frente de lluvias que llegará a Catalunya el fin de semana acompañando a la borrasca Ingrid, que también se percibirá en el Mediterráneo pese a no ser la principal zona de impacto.

En concreto, de cara al viernes, se espera que las lluvia y la nieve aparezcan tan solo en las comarcas pirenaicas, principalmente a lo largo de la mañana. Sin embargo, el día en el que Ingrid arrastrará varios frentes hasta Catalunya será el próximo sábado.

Bajada de las temperaturas

Desde las primeras horas de la madrugada las temperaturas bajarán drásticamente y las nubes cubrirán buena parte del territorio. Las precipitaciones, según las predicciones del Meteocat, serán "extensas" y de sur a norte a lo largo de toda la mañana, mientras que en los Pirineos serán persistentes y durarán todo el día. La cota de nieve empezará a 1.000 metros pero irá descendiendo hasta los 400-600 metros. En principio, no se esperan cantidades de agua similares a las que cayeron durante el paso de Harry.

