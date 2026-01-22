El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies por el plante de maquinistas

La Generalitat ha decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria Renfe por no prestar el servicio de Rodalies esta mañana, lo que considera "intolerable", por lo que le exigirá responsabilidades.

El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha anunciado esta mañana esta decisión en declaraciones a los periodistas tras constatar que continúa paralizado todo el servicio de Rodalies y Regionales en Catalunya por segundo día consecutivo, pese a que anoche el Govern anunció que se recuperarían de manera gradual. El servicio ha seguido sin funcionar este jueves por la mañana debido al plante de los maquinistas, que exigían una mayor seguridad para ponerse a los mandos de los trenes. Renfe y Adif, sin embargo, y también la Generalitat y el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, han subrayado que la seguridad está garantizada para poder recuperar la movilidad.

"Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha dicho.