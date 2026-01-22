Caos ferroviario
El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies por el plante de maquinistas
El Ejectivo catalán considera "intolerable" este incumplimiento y asegura que exigirá responsabilidades
Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Catalunya empieza el día sin Rodalies por el plante de los maquinistas
La Generalitat ha decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria Renfe por no prestar el servicio de Rodalies esta mañana, lo que considera "intolerable", por lo que le exigirá responsabilidades.
El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha anunciado esta mañana esta decisión en declaraciones a los periodistas tras constatar que continúa paralizado todo el servicio de Rodalies y Regionales en Catalunya por segundo día consecutivo, pese a que anoche el Govern anunció que se recuperarían de manera gradual. El servicio ha seguido sin funcionar este jueves por la mañana debido al plante de los maquinistas, que exigían una mayor seguridad para ponerse a los mandos de los trenes. Renfe y Adif, sin embargo, y también la Generalitat y el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, han subrayado que la seguridad está garantizada para poder recuperar la movilidad.
"Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha dicho.
- El riesgo de hundimiento tras la caída del muro en Gelida obliga a cortar durante días la AP-7 desde Martorell
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- Los embalses catalanes superan el 90%, máximo registrado desde 2020: ganan 5 puntos en una semana
- ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
- Adif da por operativas todas las líneas de Rodalies en Catalunya excepto dos tramos de la R4 Sur y la R11
- ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El temporal cubre de nieve la Cerdanya y el Ripollès, y provoca cortes de luz en el Berguedà