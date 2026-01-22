Los expertos planean vacunar en las farmacias para aumentar las tasas de inmunización entre la población mayor

La población española es líder en longevidad, con un récord de 84 de esperanza de vida, pero el reto consiste en que esos años que se han ganado a la vida, se vivan con menos enfermedades y dependencia, por el bien individual y por la sostenibilidad del sistema de salud y el bienestar social. Con este enfoque, la Fundación Gaspar Casal ha presentado este jueves el informe 'Envejecer con salud: la prevención como aliada del bienestar en la etapa adulta', en el que varios expertos proponen que las farmacias participen de manera más activa en la estrategia vacunal. Para aumentar las tasas de cobertura, siguiendo el modelo canadiense, recomiendan que estos establecimientos se usen incluso para administrar las dosis, con apoyo de las enfermeras y protocolos bien establecidos.

El estudio indica que la vacunación es "una de las estrategias preventivas más eficaces, pero a menudo subestimada" para prolongar la vida con menor carga de enfermedad. Las inmunizaciones, según la evidencia científica, previenen complicaciones graves asociadas a la gripe, la neumonía, el herpes zóster y el covid, entre otras patologías. Pese a ello, "las tasas de vacunación en adultos siguen siendo subóptimas y desiguales entre comunidades", según denuncia el trabajo, en cuya presentación ha participado responsables públicos, académicos y sanitarios.

Las coberturas vacunales en adultos en España se sitúan por debajo de otros países como Suecia, Canadá o Japón

Por ejemplo, la cobertura de vacunación antigripal ronda en torno al 60–65% de la población mayor, con una gran variabilidad entre comunidades. La vacunación frente al neumococo se queda en un 41% (por debajo del objetivo del 80%) y herpes zóster se ha ido incorporando en los últimos dos años al calendario, lo que hace que esté aumentado la cobertura, pero de manera insuficiente. El informe, de hecho, señala que países como Canadá, Suecia o Japón presentan tasas superiores, por lo que propone varias medidas para "consolidar el modelo de vacunación adulta, homogéneo y basado en datos, teniendo en cuenta factores de riesgo y edad".

Las barreras

Algunas de las principales barreras a la vacunación que identifica el informe es la baja percepción del riesgo que tienen las personas sanas, aunque tengan una edad avanzada; la desconfianza pospandémica; la falta de prevención como hábito en la población adulta y el insuficiente número de campañas.

El informe propone una dotación finalista para vacunación en los Presupuestos Generales del Estado y la creación de una Agencia Nacional de Envejecimiento Saludable

Y, entre las recomendaciones en este ámbito, los expertos proponen, además de incrementar el papel de las farmacias en la vacunación, que haya una dotación finalista en los Presupuestos Generales del Estado destinada a esta acción; la creación de una Agencia Nacional de Envejecimiento Saludable; habilitar redes de atención domiciliaria coordinadas; implementar historias clínicas inter operables que integren variables sociales y lanzar campañas de comunicación accesibles y empáticas que promuevan la prevención y la participación activa del talento sénior.

El envejecimiento saludable no puede abordarse solo desde la política sanitaria, requiere de una integración real de sistemas, discursos y prácticas en torno a la prevención, la autonomía y el valor social de los mayores Fundación Gaspar Casal

Transformación urgente

Al mismo tiempo, los especialistas proponen acciones para prevenir la fragilidad, promocionar hábitos saludables y una atención integrada entre el sistema sanitario y social, con el fin de fomentar una "transformación urgente del enfoque institucional, sanitario y cultural del envejecimiento en España". En su opinión, cumplir años de forma más saludable "no puede abordarse exclusivamente desde la política sanitaria, sino que requiere de una integración real de sistemas, discursos y prácticas en torno a la prevención, la autonomía y el valor social de las personas mayores".

"Hay que tener en cuenta que las personas mayores no viven sus problemas de salud de manera aislada, sino entrelazados con sus condiciones sociales, familiares, económicas y comunitarias. Por ello, es necesario un cambio de mirada que valore a las personas mayores como sujetos de derechos, capacidades y proyectos vitales, más allá de su condición clínica", continúa el estudio.

Por último, concluye que "envejecer con salud no debe ser una excepción, sino una expectativa legítima. Las condiciones, las evidencias y las herramientas existen. Sin embargo, el reto es activar la voluntad colectiva para hacerlas realidad y mantenerlas siempre que su implementación demuestre ser coste-efectiva en el tiempo".