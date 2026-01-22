Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención

Los maquinistas convocan huelga general tras los accidentes de Adamuz y Gelida

Así se encuentra el tren descarrilado en Gelida. Detalle del tren que ha descarrilado en Gelida y del muro cuyo desprendimiento provocó el accidente / Sara Fernández García /PI STUDIO | JORDI OTIX

Germán González

Helena López

Beatriz Pérez

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya.

Visualización de un tren descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.
Directo | La red de Rodalies permanece sin servicio a pesar de que Renfe había garantizado que se reanudaría hoy

La nueva realidad climática obliga a repensar la red ferroviaria y vial de Catalunya

Haber cuidado toda la vida también pasa factura en la vejez

Sunita Williams, la astronauta que quedó nueve meses varada en el espacio, se retira de la NASA

La portada de EL PERIÓDICO del 22 de enero de 2026

El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo

El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia, es la última víctima localizada

Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz

