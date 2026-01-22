En Directo
400.000 afectados
Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
Los maquinistas convocan huelga general tras los accidentes de Adamuz y Gelida
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya.
La red de Rodalies permanece sin servicio esta mañana a pesar de que Renfe había garantizado que se reanudaría este jueves. El operador recolienda a los usuarios que utilicen transportes alternativos.
Mariano Alonso Freire
Feijóo decidió romper la tregua con Sánchez tras la limitación de velocidad en las vías y el accidente de Gelida
"Esto es demasiado". Con estas tres palabras concisas y claras, aunque algo crípticas atendiendo al contexto, Alberto Núñez Feijóo se pronunciaba con un mensaje en X a las 23:22 horas del martes. El líder del Partido Popular (PP) compartía una noticia dando cuenta de la muerte del maquinista del Rodalies de Gelida, mostraba sus condolencias y lanzaba un mensaje de recuperación a los heridos del segundo siniestro ferroviario en apenas tres días en nuestro país, al tiempo que informaba de la conversación que acababa de tener con el presidente catalán, Salvador Illa, a cuyo perfil en la red social mencionaba. Toda la información de Mariano Alonso Freire, aquí.
Gabriel Santamarina
Puente defiende que el Gobierno ha incrementado de forma "muy notable" el gasto en mantenimiento ferroviario
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Gobierno ha incrementado de forma "muy notable" el gasto público en mantenimiento de la red ferroviaria, en contraposición de los años previos a su llevada a Moncloa. A pesar de esto, el titular de la antigua cartera de Fomento ha querido separar este debate sobre la inversión pública del accidente acaecido en Adamuz, ya que, a su criterio, la vinculación "lleva a la ciudadanía a pensar que la seguridad ha estado comprometida por falta de mantenimiento" y Puente apunta que "no es así": "La falta de mantenimiento o supervisión parece claro que no está entre las causas del accidente". Amplíe aquí la información de Gabriel Santamarina.
Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad de la infraestructura de Rodalies en Catalunya para reanudar el servicio este jueves a las seis de la mañana. Fuentes del sindicato ferroviario Semaf han explicado a la ACN que continúan en conversaciones con las autoridades y no han descartado que pueda haber una nueva reunión para seguir debatiendo la cuestión. Todo ello después de que el Govern haya anunciado esta tarde que tiene por escrito la confirmación de Adif y de Renfe de que las vías son seguras y de que se puede reanudarse el servicio. Fuentes de la conselleria han atribuido las intenciones de Semaf a una cuestión laboral y han apuntado que el colectivo debe resolver las reivindicaciones con Renfe.
Puente anuncia que Fomento reparará el muro que causó el accidente ferroviario de Gelida
El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que la Red de Carreteras del Estado se hará cargo de la reparación del muro de contención que anoche se derrumbó al paso de un tren de Rodalies (Cercanías). La caída del muro de contención al paso de un convoy de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona), junto a la autopista AP-7, provocó ayer un accidente en el que falleció un joven maquinista en prácticas sevillano, Fernando Huerta. Puente ha dicho que ha dado instrucciones para que el muro se repare "a la mayor brevedad posible" y ha dejado para más adelante determinar qué administración es la responsable del muro y de su mantenimiento, si la Red de Carreteras o Rodalies. El ministro ha explicado que todavía no tiene suficiente información sobre este asunto y espera que se pueda aclarar en las próximas horas, "lo antes posible". Ha asegurado que ha dado instrucciones de que "no se discuta la titularidad y se aborde por parte de Carreteras" la reconstrucción del muro.
Apagón de movilidad en Catalunya: el temporal deja fuera de juego la AP-7 y Rodalies
El temporal de levante que ha azotado Catalunya ha provocado dos víctimas mortales –el vecino del Baix Empordà arrastrado por una riera y el maquinista en prácticas del tren de Gelida– y un impacto inédito en la movilidad catalana. El accidente ferroviario mortal que se produjo a última hora del martes –cuando un muro de contención de la AP-7 cayó sobre la línea R4– ha desnudado la fragilidad de las infraestructuras ante la nueva realidad climática y ha dejado fuera de juego las dos arterias principales del territorio: el servicio de Rodalies, cortado durante todo este miércoles, y la AP-7, que desde la tarde de este miércoles permanece cerrada hasta nuevo aviso en sentido sur, de Martorell a Vilafranca del Penedès, para revisar su estado por riesgo de hundimiento.
Cruset atribuye el colapso de Rodalies a la "desinversión crónica" del Gobierno
El diputado y portavoz adjunto de Junts al Congrés, Josep Maria Cruset, ha denunciado el colapso de la red ferroviaria de Rodalies en Catalunya tras la parada total del servicio este miércoles. Cruset lo ha atribuido a la "desinversión crónica" en la infraestructura por parte de los distintos gobiernos españoles. "Hoy el responsable se llama Puente; ayer era Ábalos y antes De la Serna o Pastor. Cambian los nombres, pero la mala gestión y el abandono son los mismos", ha sostenido.
Cruset ha expresado el pésame a la familia de la víctima mortal del accidente en Gelida y ha alertado de que episodios como este demuestran que Catalunya "no se puede permitir un sistema de financiación de migajas". Por ello ha reclamado que los recursos catalanes "se queden en Catalunya". Cruset ha afirmado que la parada total del servicio "no es un hecho aislado ni puntual", sino el resultado de "años y años de falta de ejecución presupuestaria y de inversiones de los gobiernos del estado español en Catalunya". En este sentido, ha advertido de que el sistema de Rodalies "ha colapsado" y que las consecuencias "las sufren cada día los usuarios".
La limitación de velocidad evita una tragedia mayor
Puente ha destacado que "dentro de la terrible mala suerte que caiga el muro en ese momento", las consecuencias podrían haber sido "más trágicas" si el tren hubiera circulado a la velocidad habitual de ese tramo, que es de 140 km/h; sin embargo, por unas obras, circulaba con limitación de velocidad a 60 km/h.
Los Mossos ya investigan la caja negra
Los investigadores de los Mossos d'Esquadra desplegados en la zona cero del accidente de tren ocurrido ayer en Gelida (Barcelona) han recuperado la caja negra, que ya están analizando para establecer la cronología y las causas del accidente. El accidente, que ocurrió ayer al chocar el tren contra un muro de contención que se desprendió tras las intensas lluvias, se cobró la vida de un maquinista en prácticas y causó heridas de diversa consideración a 37 personas; cinco de ellas siguen hospitalizadas. En una comparecencia en Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que el maquinista tuvo "nulo margen de maniobra" porque el muro al parecer se desplomó en el momento que pasaba el tren.
Un día complicado en la movilidad
La suspensión del servicio de Rodalies ha complicado sobremanera este miércoles la movilidad en Cataluña al dejar sin trenes a los 400.000 viajeros que utilizan esta red de manera habitual, y que han tenido que buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo y regresar a casas. Muchos viajeros se han encontrado a primera hora con la sorpresa de que no contar con trenes al llegar a las estaciones, aunque la decisión de cortar la circulación se tomó antes de la medianoche, mientras otros han optado por utilizar alternativas como los autobuses. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha incorporado 19 autobuses adicionales para dar alternativas, lo que no ha evitado que se produjeran largas colas en muchas estaciones para llegar hasta la capital catalana, como en Mataró o en Calella (Barcelona). Las colas se han repetido por la tarde, al término de la jornada laboral, cuando se ha repetido la odisea de volver a casa. En un día en el que la Generalitat ha recomendado el teletrabajo y algunas universidades han reducido actividades, la falta de trenes no ha provocado problemas importantes la circulación en la red viaria y de hecho el uso del vehículo privado se ha incrementado sólo un 6 % en el área metropolitana de Barcelona respecto al mismo día de años anteriores.
