Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

Cruset atribuye el colapso de Rodalies a la "desinversión crónica" del Gobierno

El diputado y portavoz adjunto de Junts al Congrés, Josep Maria Cruset, ha denunciado el colapso de la red ferroviaria de Rodalies en Catalunya tras la parada total del servicio este miércoles. Cruset lo ha atribuido a la "desinversión crónica" en la infraestructura por parte de los distintos gobiernos españoles. "Hoy el responsable se llama Puente; ayer era Ábalos y antes De la Serna o Pastor. Cambian los nombres, pero la mala gestión y el abandono son los mismos", ha sostenido.

Cruset ha expresado el pésame a la familia de la víctima mortal del accidente en Gelida y ha alertado de que episodios como este demuestran que Catalunya "no se puede permitir un sistema de financiación de migajas". Por ello ha reclamado que los recursos catalanes "se queden en Catalunya". Cruset ha afirmado que la parada total del servicio "no es un hecho aislado ni puntual", sino el resultado de "años y años de falta de ejecución presupuestaria y de inversiones de los gobiernos del estado español en Catalunya". En este sentido, ha advertido de que el sistema de Rodalies "ha colapsado" y que las consecuencias "las sufren cada día los usuarios".