Dimite la alcaldesa del pueblo más pequeño de España: la segunda en la zona cero de la dana

La alcaldesa de Llocnou de la Corona, Paqui Llopis, ha presentado este miércoles un escrito en el que formaliza oficialmente su renuncia al cargo al frente del ayuntamiento de la población más pequeña de España. La mandataria del Partido Popular ha tomado esta decisión, según ha explicado a este periódico, “tras una profunda reflexión” por motivos personales, familiares y laborales, ya que la acumulación de trabajo profesional hacía difícil seguir desempeñando sus funciones al frente del consistorio de l'Horta Sud.

Con la marcha de la alcaldía de Llopis son dos las alcaldesas dimitidas en la zona cero de la dana, ya que Llopis deja la vara de mando después de que lo hiciera Maribel Albalat en Paiporta, que renunció al acta de regidora por motivos de salud para dar paso al actual alcalde socialista, Vicent Ciscar.

Aunque en este caso los motivos son profesionales y familiares, Llopis sí que seguirá conservando su acta de concejala en el pleno y teniendo sus responsabilidades en las delegaciones de Participación Ciudadana y Fiestas, de ahí que no se desvincula de las responsabilidades políticas en el municipio. “No es una decisión fácil, porque ser alcaldesa de Llocnou de la Corona ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Pero hay momentos en los que una tiene que priorizar a la familia y a las circunstancias personales, sin dejar de lado el compromiso con su pueblo”, ha señalado.

Durante su mandato, Llopis ha tenido que afrontar momentos especialmente duros, como la gestión de la pandemia de la covid-19, que puso a prueba la resistencia y la solidaridad del municipio, o la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó gravemente a la localidad y dejó una profunda huella emocional en vecinos y responsables municipales.

“No es una decisión fácil, porque ser alcaldesa de Llocnou de la Corona ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Pero hay momentos en los que una tiene que priorizar a la familia y a las circunstancias personales” Paqui Llopis — Alcaldesa de Llocnou

"Hemos pasado por situaciones límite. Hubo días muy difíciles, de mucha incertidumbre y de decisiones complejas, pero siempre intenté estar a la altura, dar la cara y no dejar nunca solo a ningún vecino o vecina", ha recordado Llopis para dar un paso al lado. La alcaldesa ha querido dejar el cargo una vez se ha superado la fase más compleja de la posdana y cuando, además, están definidos algunos proyectos vitales para el futuro de este pequeño y singular municipio. De hecho, Llopis se marcha una vez celebrado, a finales de 2025, el acto que organizó el ayuntamiento para homenajear a todo el voluntariado que acudió a su población en momentos tan difíciles.

Desde 2011 como concejala

Administrativa de profesión en una empresa familiar del sector del metal ubicada en Alaquàs, Llopis lleva en el Ayuntamiento de Llocnou de la Corona desde 2011 como concejala, siendo en 2019 cuando asumió la alcaldía, al ganar las elecciones. Con ello, se convertía en la primera mujer en ocupar la más alta responsabilidad local y, también, la que logró el apoyo unánime de la corporación, ya que en su primer gobierno 2019-2023 se integraron los cuatro concejales de su partido, el PP, y el único edil socialista. En los últimos comicios municipales, Llopis logró un respaldo "histórico" en las urnas, al obtener el PP la totalidad de los cinco escaños, con cerca del 75 % de los votos.

“Me siento profundamente orgullosa de lo que hemos conseguido juntos. Llocnou es pequeño en tamaño, pero grande en ambición y en ganas de avanzar. Hemos demostrado que, con trabajo y unión, no hay límites", ha señalado tras su marcha de la alcaldía, en la que estará en funciones hasta el pleno en el que se elija a su sucesor o sucesora.

La gestión

Pese a las dificultades, el balance de su etapa como alcaldesa está marcado por importantes avances y proyectos estratégicos como la peatonalización integral del municipio, que ha transformado el espacio urbano y la convivencia vecinal; la reforma del edificio del Ayuntamiento, que ha supuesto una importante modernización; la declaración de Llocnou como el municipio más pequeño de España en término municipal, y la inminente puesta en marcha del punto de atención sanitaria del municipio, un "hito histórico" largamente esperado.

Asimismo, la todavía alcaldesa ha tenido palabras de agradecimiento para los vecinos y vecinas del municipio, así como para el equipo de la corporación municipal y el personal del ayuntamiento: "Solo puedo dar las gracias por la confianza, el cariño y el respeto que siempre he recibido. Gobernar un pueblo como este, donde todos nos conocemos y compartimos tanto, es una responsabilidad enorme y un privilegio que llevaré siempre conmigo".

El proceso de la sucesión

La renuncia por escrito de Llopis dará paso a un pleno extraordinario, en los próximos días, en los que se oficializará esta decisión y se establecerá una alcaldía accidental. Posteriormente, se convocará otra sesión en la que será investida la persona que en el futuro ocupará la alcaldía.

Noticias relacionadas

La renuncia se producirá conforme a los procedimientos legales, garantizando la estabilidad institucional y la continuidad del gobierno municipal, mientras se articula el relevo en la Alcaldía. Llopis ha concluido que Llocnou de la Corona "siempre será mi prioridad. Desde donde esté, seguiré defendiendo este pueblo con la misma pasión que el primer día".