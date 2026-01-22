Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad

El Ministerio de Transportes se encargará de su reparación pese a "no tener información suficiente" para saber a quién pertenece

Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Catalunya empieza el día sin Rodalies

El plante de los maquinistas prolonga el parón de Rodalies en Catalunya

Operarios de Renfe ante el tren siniestrado en Gelida

Operarios de Renfe ante el tren siniestrado en Gelida / Jordi Otix / EPC

Pau Lizana Manuel

Pau Lizana Manuel

Barcelona
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este miércoles que será la Red de Carreteras del Estado la que asumirá la reparación del muro de contención que se derrumbó la noche del martes en Gelida "al paso" de un tren de Rodalies, en palabras del ministro. El siniestro provocó la muerte del joven maquinista sevillano en prácticas, Fernando Huerta, mientras que otras 40 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad.

El muro, que se desplomó sobre el tren y acabó cayendo hasta formar un ángulo de más de 45 grados, se ha convertido así en el elemento central de la investigación. La principal hipótesis con la que trabaja la investigación policial es que el talud cedió justo en el momento en que el tren, que circulaba a 60 km/h, pasaba por este punto del término municipal de Gelida.

Otra de las incógnitas que rodean al muro de contención es la titularidad del mismo. La pared se construyó en paralelo a la AP-7, pero queda justo debajo de la vía rápida y unos metros por encima de la vía ferroviaria por donde discurre la R4. Así, no queda claro si la Administración responsable del muro corresponde a Rodalies o a la Red de Carreteras estatales, que depende del ministerio de Puente. En la rueda de prensa que ofreció este miércoles, el ministro aseguró que todavía no contaba con suficiente información sobre el asunto, aunque esperaba poder aclararlo "lo antes posible". Sea como fuere, será el Gobierno quien asuma la reparación del muro de contención con "la mayor brevedad posible".

Una retirada inestable

La caída del muro de contención sobre el convoy también preocupa a los equipos de ADIF y Renfe que trabajan para retirar el convoy de este punto de la vía y recuperar la operatividad de la R4. Según informó este miércoles el jefe de intervención de Bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, el talud que cedió "se apoya" directamente sobre el tren, lo que complica su retirada ante la incerteza de cómo se comportará la lengua de tierra desprendida una vez se pueda retirar el convoy.

Esto, a su vez, complica los trabajos de peritaje que deben realizar el Ministerio de Transportes para determinar cuántos días durará el corte de la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Vilafranca del Penedès que complica, todavía más, la movilidad en Catalunya este jueves. Según detalló el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, los agentes de la red de carreteras deben revisar el suelo bajo el asfalto que "sostiene la carretera".

