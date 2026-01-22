La AP-7 no reabrirá al tráfico al menos hasta este sábado

La AP-7 no se reabrirá al tráfico al menos hasta este próximo sábado. Así lo ha confirmado a EL PERIÓDICO el director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, que explica que ese mismo día "al mediodía" está prevista un peritaje conjunto entre los efectivos del Servei Català de Trànsit y de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. El de este sábado será el tercer peritaje que busca asegurar la estabilidad del terreno que hay bajo el asfalto de la autopista, que permanece cerrada desde la tarde de este miércoles después de que se detectara riesgo de hundimiento tras la caída del muro de contención que causó el accidente ferroviario.

Lamiel explica que tras un primer estudio de la zona de los efectivos del Ministerio de Transportes la misma noche del incidente, estos pidieron cortar el carril derecho en sentido sur de la AP-7 ante el riesgo "de que cediera". A medida que pasaron las horas, la petición de los equipos de Carreteras fué ampliándose y resultó en la solicitud de cortar totalmente la vía rápida en sentido sur.

La propuesta del ministerio pasaba por habilitar un carril extraordinario en sentido sur, algo que, asegura Lamiel, hubiera perjudicado demasiado la movilidad catalana. El responsable de Trànsit asegura, eso sí, que cumplieron con las primeras peticiones de Carreteras y acataron el cierre de la autopista porque "coinciden en la necesidad de garantizar la seguridad" de los usuarios.

Lamiel asegura que desde el Servei Català de Trànsit "no estan descontentos" con el funcionamineto de las alternativas que propusieron este mismo miércoles ante el cierre de la AP-7 y que, pese a las molestias generales ocasionadas por el corte, "valoran positivamente" el desarrollo de la jornada.

