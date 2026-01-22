La CIAF abre un expediente para investigar la causa del descarrilamiento del tren de Gelida

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto el expediente para investigar las causas del accidente de tren del pasado martes en Gelida (Barcelona).

Con número de expediente 011/2026, la CIAF arranca así el análisis de los detalles que produjeron el choque del tren de Rodalies con un muro de contención que se desprendió a su paso. La apertura del expediente detalla que el suceso se clasifica como 'Grave' y que ocurrió a las 21.23 horas, cuando el tren de Renfe Rodalies 77456 colisionó con los restos de un muro de contención desplomado sobre la vía.

El balance provisional de víctimas es de un fallecido --un maquinista en formación--, cinco personas heridas graves --incluyendo el maquinista y dos maquinistas en formación-- y 36 heridas leves.

Organismo independiente

La CIAF inició su actividad el 11 de diciembre de 2007 como organismo independiente para la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios acaecidos en la Red Ferroviaria de Interés General, con el objetivo principal de obtener lecciones que permitan mejorar la seguridad ferroviaria.

Previo al establecimiento de la CIAF, era la Dirección General de Ferrocarriles la encargada de la investigación de accidentes, cumpliendo con las competencias que le atribuía el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre.

Sin embargo, en aplicación de las directivas europeas, España incorporó al Reglamento sobre Seguridad en la Red Ferroviaria este organismo específico para la investigación de accidentes de tren.

Independiente de la investigación judicial

La CIAF actúa como un órgano colegiado especializado adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador ferroviario.

Está integrado por un presidente (actualmente Ignacio Barrón de Angoiti) y cinco vocales (Adolfo Moreno Díaz, Avelino Castro López, Vicente Mendoza Garcia de Paredes, Francisco Rincón Arroyo y José Ignacio Sánchez Marhuenda) y un secretario (Adolfo Vázquez Fernández).

Sus investigaciones técnicas tienen como finalidad la determinación de las causas del accidente o incidente y el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo, emitiendo recomendaciones en su caso, con el fin de incrementar la seguridad en el transporte ferroviario y favorecer la prevención de accidentes.

En ningún caso la investigación determinará la culpa o la responsabilidad del suceso y será independiente de cualquier investigación judicial.