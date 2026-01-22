Fin de la borrasca Harry
Catalunya desactiva la alerta por inundaciones con la normalización de ríos y rieras, a la espera de un nuevo temporal
Protecció Civil ha dado por finalizado el aviso por inundaciones, pero el sábado se espera una nueva borrasca, que traerá lluvia, nieve y desplome de las temperaturas
Las lluvias cesan pero la inestabilidad regresará el fin de semana con la borrasca Ingrid
Protecció Civil ha dado por finalizado este jueves al mediodía la situación de alerta del plan Inuncat activada por las intensas lluvias de esta semana, debido a que los canales de ríos y rieras ya se han normalizado, según ha informado el Govern en un comunicado.
No obstante, a pesar de la mejora hidrológica, en las cuencas internas los caudales se mantendrán relativamente altos durante los próximos días, por lo que el Govern pide precaución cerca de zonas inundables, principalmente en los ríos más importantes.
En cuanto al aviso del estado del mar, donde la alerta se extendió a todo el litoral hasta primera hora de la tarde de este miércoles, el aviso ha finalizado sin afectaciones destacables una vez que la borrasca Harry se ha retirado, dando paso a un nuevo temporal bautizado como Ingrid, que el sábado provocará un desplome de las temperaturas y precipitaciones persistentes. La cota de nieve empezará a 1.000 metros pero irá descendiendo hasta los 400-600 metros.
No obstante, según la previsión, no se esperan cantidades de agua similares a las que han caído durante el paso de la borrasca Harry, que ha dejado en Catalunya al menos un muerto y ha provocado el desprendimiento de un muro, que se saldó con la muerte de un maquinista de Rodalies en Gelida.
