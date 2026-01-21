El temporal deja fuera de juego la AP-7 y Rodalies, las grandes arterias de la movilidad catalana

El temporal de levante que ha azotado Catalunya ha provocado dos víctimas mortales –el vecino del Baix Empordà arrastrado por una riera y el maquinista en prácticas del tren de Gelida– y un impacto inédito en la movilidad catalana. El accidente ferroviario mortal que se produjo a última hora del martes –cuando un muro de contención de la AP-7 cayó sobre la línea R4– ha desnudado la fragilidad de las infraestructuras ante la nueva realidad climática y ha dejado fuera de juego las dos arterias principales del territorio: el servicio de Rodalies, cortado durante todo este miércoles, y la AP-7, que desde la tarde de este miércoles permanece cerrada hasta nuevo aviso en sentido sur, de Martorell a Vilafranca del Penedès, para revisar su estado por riesgo de hundimiento.

"Pondremos la seguridad por delante de todo, no nos la podemos jugar", ha asegurado a última hora de la tarde Albert Dalmau, conseller de Presidència y presidente en funciones, para justificar la decisión de cortar el servicio durante más de 24 horas. Tras las revisiones pertinentes de toda la red ferroviaria tras el impacto del temporal –que también provocó el descarrilamiento de un convoy en Tordera, sin heridos, por presencia de piedras en las vías–, Dalmau ha añadido que el servicio se restablecerá de "forma progresiva" el jueves a la seis de la mañana. Sin embargo, ha admitido que la movilidad seguirá siendo complicada al menos hasta el viernes.

"No nos la podemos jugar"

"Los operadores han trabajado para garantizar la seguridad. Se han revisado todos los efectos causados por el temporal en el conjunto de las infraestructuras. Pedimos disculpas y comprensión, pero no nos la podemos jugar. El único criterio de las decisiones del Govern será la seguridad ante todo", ha afirmado Dalmau.

El jueves, sin embargo, no será un día fácil, ha admitido, en referencia a que el servicio no funcionará aún completamente al 100%. Los detalles los ha ofrecido la consellera de Territori, Sílvia Paneque: se mantendrá cortado el tramo afectado por el accidente en la R4 Sud entre Sant Sadurní- Martorell. Asimismo, el corte actual de la R3 continuará hasta Ripoll. Renfe enviará informadores a todas las estaciones.

Sin peajes ni restricciones por ZBE

En este sentido, el Govern ha preparado dispositivos de refuerzo de la movilidad. En especial de Ferrocarrils de la Generalitat. "Hemos dado orden para incrementar frecuencias hasta el viernes con el paso cada 5 minutos" de los convoyes tanto en la línea del Vallès como en la del Baix Llobregat.

También se mantendrán levantadas las barreras del peaje de la C-32 sur. El Govern ha reclamado a las compañías de autobuses interurbanos que tengan su flota al máximo, incrementada un 10% este miércoles. Además, se levantarán las restricciones de límite de emisiones de entrada a la ciudad para permitir que los ciudadanos puedan utilizar el vehículo privado.

20 kilómetros cortados en la AP-7

Más incierta será la vuelta a la normalidad de la AP-7, aún sin fecha y a la espera de que se lleve a cabo la revisión del tramo en el que se produjo el desprendimiento mortal. "Se trata de una intervención de seguridad vial que ha sido solicitada por el titular de la vía [el Ministerio de Transportes] porque había riesgo de derrumbe no solo del carril derecho, como se creía inicialmente, sino de toda la infraestructura", ha explicado Ramon Lamiel, responsable del Servei Català de Trànsit. Así, se debe revisar el estado del suelo bajo el asfalto que sostiene la carretera. El caso es que no solo se ha desprendido el muro, sino también una lengua de tierra situada bajo la autopista, que ha sido cortada a las siete de la tarde con y ya ha registrado retenciones.

TRAMO DE LA AP-7 CORTADO Mapa de ubicación del tramo de la AP-7 cortado.

Los equipos sobre el terreno prevén extraer el tren esta misma noche para que mañana jueves se pueda realizar un peritaje que permita establecer cuántos días se alargará el corte en la vía rápida. Uno de los puntos claves de la operación es que precisamente el muro colapsado “se apoya” actualmente sobre el tren accidentado y los técnicos deberán valorar cómo se comporta este talud una vez se retire el vagón. Según el portavoz de los Bombers, hay que “estar alerta” porque, al retirar el vagón, se podrá analizar “cómo actúa sobre el terreno”. Será a partir de ese momento cuando se podrá evaluar “si la carretera es segura o no” en su totalidad.

Alternativas

Lamiel, que calcula que la medida afectará a unos 120.000 vehículos y 25.000 vehículos pesados, recomienda circular por la A-2 hasta Igualada y sigan por la C-15 hasta el litoral, donde se puede acceder a las vías C-31 y C-32. Esta última, de hecho, será gratuita mientras duren la afectación. Desde Trànsit también recuerdan que quienes avancen en sentido sur hasta Martorell pueden coger la A-2 para acercarse a estas carreteras del litoral. Lamiel también ha explicado que informará a los conductores desde Cassà de la Selva que el Eix Transversal (C-25) es una buena opción para acceder al centro de la península y que la combinación de la C-58 y la B-40 también permite coger la A-2 en dirección a Lleida.

Además, el Servei Català de Trànsit ha indicado que reforzará la información a pie de carretera mediante paneles móviles situados en "puntos estratégicos de decisión y desvío".

El carril inhabilitado en la AP-7, en Gelida, justo sobre el punto en el que ha descarrilado el tren de Rodalies / FOTO Y VÍDEO: JORDI OTIX

Durante la mañana de este miércoles, los Bombers también han realizado tareas de estabilización del tren, ya que la situación tras el accidente era “precaria e inestable” para permitir que los investigadores trabajaran con garantías. Los primeros agentes del Àrea Central d'Investigació d'Accidents de los Mossos han accedido a la zona hacia las diez y media de la mañana.