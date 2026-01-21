Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en la tragedia ferroviaria de Adamuz

Tras sacar el convoy número 8, los trabajos se centran ahora en retirar el otro coche antes de la llegada de la lluvia

Primero de los vagones retirados por las grúas del tren Iryo siniestrado en Adamuz.

Primero de los vagones retirados por las grúas del tren Iryo siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adamuz (Enviado especial)
Las grúas han logrado retirar a primera hora de la mañana de este miércoles uno de los vagones del tren Iryo accidentado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

La retirada, concretamente del vagón número 8 -el último del convoy-, se produjo poco después de la salida del sol. Así lo han confirmado a Diario Córdoba fuentes de la empresa encargada de las labores. El vagón ya ha sido desplazado hasta las inmediaciones del puesto de mando avanzado y los equipos trabajan ahora en la extracción del segundo.

Trabajo a contrarreloj para retirar el segundo vagón

Según informan estas mismas fuentes, diversas dificultades derivadas de la situación del terreno entorpecieron los trabajos durante la noche. En estos momentos, los operarios trabajan a contrarreloj para intentar retirar el segundo vagón y, posteriormente, proceder con el Alvia. Las grúas están situadas en el lado derecho de la vía, junto a la estación y el puesto de mando avanzado.

Desde Grúas Alhambra señalan que desconocen si la lluvia, prevista para alrededor del mediodía en Adamuz, podría dificultar las labores, aunque no prevén que sea necesario paralizarlas. “Todo dependerá de la intensidad y de cómo afecte al terreno”, añaden.

