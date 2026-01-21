Sucesos
Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en la tragedia ferroviaria de Adamuz
Tras sacar el convoy número 8, los trabajos se centran ahora en retirar el otro coche antes de la llegada de la lluvia
Adrián Ramírez
Las grúas han logrado retirar a primera hora de la mañana de este miércoles uno de los vagones del tren Iryo accidentado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
La retirada, concretamente del vagón número 8 -el último del convoy-, se produjo poco después de la salida del sol. Así lo han confirmado a Diario Córdoba fuentes de la empresa encargada de las labores. El vagón ya ha sido desplazado hasta las inmediaciones del puesto de mando avanzado y los equipos trabajan ahora en la extracción del segundo.
Trabajo a contrarreloj para retirar el segundo vagón
Según informan estas mismas fuentes, diversas dificultades derivadas de la situación del terreno entorpecieron los trabajos durante la noche. En estos momentos, los operarios trabajan a contrarreloj para intentar retirar el segundo vagón y, posteriormente, proceder con el Alvia. Las grúas están situadas en el lado derecho de la vía, junto a la estación y el puesto de mando avanzado.
Desde Grúas Alhambra señalan que desconocen si la lluvia, prevista para alrededor del mediodía en Adamuz, podría dificultar las labores, aunque no prevén que sea necesario paralizarlas. “Todo dependerá de la intensidad y de cómo afecte al terreno”, añaden.
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?
- Estado de los embalses hoy, 20 de enero en Catalunya: consulta el nivel de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
- El temporal deja un muerto en el Empordà, destrozos en la costa y los ríos al límite del desbordamiento
- Vídeo | Las imágenes de la borrasca Harry, que arrasa Girona con intensas lluvias y ríos desbordados