Procesado el líder de la red de pederastia del Raval por abusos y prostitución de menores

Un juez de Barcelona ha procesado por tercera vez a Teófilo L., el electricista acusado de liderar una red de pederastia en el Raval, por abusar sexualmente y prostituir a una niña de 13 años y a un menor de 14, aunque ha archivado el caso para otros nueve investigados por falta de indicios.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona procesa por delitos de abuso sexual a menor, elaboración de pornografía infantil e inducción a la prostitución a Teófilo L., ante los indicios de que habría violado junto a otro hombre a la menor de 13 años e inducido a la prostitución a otro chico de 14, informa EFE.

La trama de pederastia, cuyo epicentro era un piso del barrio barcelonés del Raval, se investiga en tres causas distintas: en la primera de ellas, pendiente de juicio, la Fiscalía pide 107 años de cárcel para el presunto cabecilla de la red, al que acusa de violar reiteradamente a una menor de 12 años tutelada, grabar las agresiones para difundir las imágenes y ofrecerla a terceros.

En la segunda causa abierta, el juez procesó a Teófilo L. ante los indicios de que el electricista perpetró varios delitos de agresión sexual sobre otros menores de 16 años, además de otros de inducción a la prostitución y elaboración y distribución de pornografía con menores.

Dos víctimas menores

En la tercera de las causas, está procesado por violar junto a otro hombre a la misma niña -cuando tenía 13 años- y por abusar sexualmente de un chico de 14, entre los años 2020 y 2021, agresiones que fueron grabadas y constan en los vídeos que la policía intervino al electricista a raíz del primer caso abierto.

Según la juez, la policía describe en sus atestados "otros episodios de abusos sexuales sobre la menor", de acuerdo con las conversaciones que constan en los chats que Teófilo L. mantenía con otros hombres.

Sin embargo, archiva la causa para otros nueve hombres que estaban siendo investigados por las violaciones a la menor porque "no existe constancia gráfica de estos actos ni tampoco han sido descritos" por la víctima.

El magistrado procesa, en consecuencia, a Teófilo L. y a otro hombre con el que presuntamente habría violado a la menor, "ante la evidencia gráfica de lo ocurrido", sin necesidad de otras pruebas, ya que dada la edad de la víctima es "indiferente" si existía o no voluntad de la adolescente para mantener las relaciones sexuales.

Noticias relacionadas

El juez también atribuye un delito de inducción a la prostitución a Teófilo L., después de que el menor de 14 años declarara que en varias ocasiones recibió dinero del procesado a cambio de sexo.