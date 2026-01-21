Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 22 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 22 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 22 de enero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 22 de enero de 2026
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?
- Los bomberos alertan de “posible inestabilidad” en la AP-7 por la caída del muro que causó el accidente de tren en Gelida
- Estado de los embalses hoy, 20 de enero en Catalunya: consulta el nivel de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
- Los embalses de las cuencas internas catalanas están al 90,5%, máximo que no registraban desde 2020