Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 21 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 21 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 21 de enero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 21 de enero de 2026
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?
- Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
- Así ha sido el accidente de tren en Córdoba: las claves del descarrilamiento del Iryo y el Alvia en Adamuz
- Dónde se suspenden hoy las clases en Catalunya por el temporal de lluvias
- Condenados siete 'casuals' que extorsionaron a dos empresarios y obtener 30.000 euros y un Ferrari
- Así afecta el cannabis al cerebro de los adolescentes: un grupo reducido de células distintas de las neuronas media en la pérdida de memoria
- El temporal ya impacta en Girona, con olas de más de cuatro metros y acumulación de agua que podría superar los 200 litros