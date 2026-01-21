Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 21 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  2. ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?
  3. Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
  4. Así ha sido el accidente de tren en Córdoba: las claves del descarrilamiento del Iryo y el Alvia en Adamuz
  5. Dónde se suspenden hoy las clases en Catalunya por el temporal de lluvias
  6. Condenados siete 'casuals' que extorsionaron a dos empresarios y obtener 30.000 euros y un Ferrari
  7. Así afecta el cannabis al cerebro de los adolescentes: un grupo reducido de células distintas de las neuronas media en la pérdida de memoria
  8. El temporal ya impacta en Girona, con olas de más de cuatro metros y acumulación de agua que podría superar los 200 litros

Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de enero de 2026

Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención

DIRECTO | Rodalies seguirá suspendido en toda Catalunya al menos hasta las 9.30 horas por motivos de seguridad

Así trabajan los equipos de emergencia para rescatar a los pasajeros atrapados en el tren descarrilado en Barcelona

Directo | Bombers atribuye el accidente de tren en Gelida a un desprendimiento por el temporal

El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"

La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren en Barcelona