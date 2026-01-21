Javier Morant, joven empresario de 21 años, sobre la idea de compartir gastos en pareja: "Nunca"

El 'tiktoker' Javier Morant ha generado una intensa polémica en redes sociales y medios de comunicación. Con solo 21 años, este joven ha desatado un debate sobre las dinámicas de pareja, los gestos caballerosos y el papel del hombre en las relaciones actuales.

Tres gestos que "todo novio debería tener"

En uno de sus vídeos, Morant enumera tres acciones que, según él, deberían ser comunes entre los novios en España:

Invitar a comer o cenar y pagar la cuenta: Para Javier, el gesto de invitar a la pareja y asumir el coste es una muestra de afecto que se ha perdido en la cultura española, donde predomina el reparto equitativo de gastos. Recoger y acompañar a casa a la novia: Critica a los hombres que no se preocupan por el traslado de sus parejas, considerándolo una falta de atención y cuidado. Actos caballerosos cotidianos: Como abrir la puerta del coche o prestar una sudadera si ella tiene frío. Según él, estos gestos han desaparecido porque “los hombres se han vuelto princesitas”.

Entrevista y controversia

Durante una entrevista televisiva en el programa Espejo Público de Antena 3, Javier defendió sus ideas frente a las críticas que lo tildan de “antiguo” o incluso “machista”. “Me critican por tener gestos caballerosos con mi novia”, afirma. “Hoy en día no estamos acostumbrados a eso. Nos han enseñado otras cosas y hemos perdido los valores”.

Ante la pregunta de si su pareja le pide compartir gastos, Morant fue tajante: “Nunca. Tampoco le dejaría. Cuando amas a alguien, lo natural es dar”.

¿Amor o imposición?

El debate se intensificó cuando una periodista le cuestionó si, al asumir siempre el rol de proveedor, no le estaba impidiendo a su pareja demostrarle amor. Javier respondió que “las mujeres lo demuestran de otra manera”, y que para él, el respeto y la lealtad son las verdaderas muestras de afecto.

En otros vídeos, Morant ha llegado a afirmar que “las novias en España son de las peores del mundo”, atribuyendo esta percepción a los movimientos feministas que, según él, han desdibujado el amor auténtico. “Ya ninguno sabe amar de verdad ni querer a una persona”, sentenció.

Reacciones divididas

Mientras algunos usuarios aplauden su defensa de la caballerosidad, otros lo acusan de perpetuar roles de género obsoletos.

El vídeo ha abierto un espacio de reflexión sobre cómo han cambiado las relaciones sentimentales y qué lugar ocupan hoy los gestos tradicionales en el amor moderno, especialmente en un contexto donde la igualdad económica y la autonomía financiera son valores cada vez más presentes.

El dinero, otro debate pendiente en las relaciones

La polémica de Morant vuelve a traer a colación el eterno debate sobre la importancia de hablar de dinero dentro de la pareja, un tema que sigue siendo tabú en muchas relaciones, pero que puede determinar la estabilidad de la relación.

Y pone de relieve dos visiones contrapuestas de las relaciones actuales: una que, como él, defiende los gestos tradicionales y el rol protector del hombre, y otra que aboga por la corresponsabilidad y la igualdad real, también en lo económico.

“El dinero no puede ser un tema prohibido. Hay que hablarlo con claridad para evitar problemas posteriores”, explica a TV3 Elisabet Ruiz Dotras, doctora en finanzas y profesora de la UOC.

La abogada Anna Boza, especializada en derecho de familia, va un paso más allá y compara la gestión del dinero de la pareja con la gestión de una empresa: “Hoy todo va bien, pero mañana no quiero que me digas que soy un aprovechado. Lo justo es dejarlo claro desde el principio”.

Cómo repartir los gastos

No existe una fórmula universal, pero los expertos coinciden en que la clave está en el equilibrio y la transparencia.

Una de las reglas clásicas es la del 50-30-20: destinar el 50% de los ingresos a gastos básicos, el 30% a gastos opcionales y el 20% al ahorro. Sin embargo, el elevado coste de la vivienda hace que muchas parejas tengan que ajustar este modelo.

Cada vez más parejas optan, por tanto, por repartir los gastos de forma proporcional a los ingresos. “Si uno gana 3.000 euros y el otro 1.000, lo más justo sería un 70-30”, señala Boza. “No se trata de caridad, sino de equidad".

"No es falta de amor"

Para Ruiz Dotras, “compartir los gastos no es falta de amor, sino una forma de construir juntos un proyecto común”. Añade que “el amor también consiste en hablar de dinero, respetar el tiempo del otro y reconocer el valor de lo que cada uno aporta, sea un salario o el trabajo en casa”.

En definitiva, más allá de si alguien paga la cena o abre la puerta del coche; lo que realmente divide a la opinión pública es cómo debe traducirse el amor en actos concretos: a través de la generosidad unilateral o mediante la cooperación y la igualdad.