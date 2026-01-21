Repuntan los nacimientos en 2025 pero nacen casi 47.550 niños menos que antes de la pandemia

Los nacimientos repuntaron en los 11 primeros meses de 2025, en los que nacieron 3.145 niños más que en el mismo periodo de 2024 pero casi 47.500 menos que en los mismos meses de 2018. En total, 294.629 bebés han nacido en España desde enero hasta noviembre, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press.

En este sentido, el INE señala que en los 11 primeros meses de 2025 hubo 294.629 nacimientos y 403.060 defunciones en España. Por lo tanto, el saldo vegetativo en ese periodo fue negativo en casi 110.000 personas (-108.431).

En cuanto a los nacimientos registrados en España en los 11 primeros meses de cada año se produjeron 294.629 en 2025 (estimación), 291.484 en 2024, 293.736 en 2023, 301.871 en 2022, 308.806 en 2021, 317.825 en 2020, 331.296 en 2019 y 342.107 en 2018.

Madres mayores de 40

Asimismo, la estadística indica que en noviembre de 2025 (y por segundo mes consecutivo) nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25 años en España. En concreto hubo 2.911 nacimientos de madres mayores de 40, frente a 2.531 de menores de 25.

Respecto a las defunciones, en los 11 primeros de 2025 fallecieron en España 403.060 personas, 6.344 más que en el mismo periodo de 2024, según la estimación del INE.

En concreto, el número de defunciones en España en los 11 primeros meses del año, el INE apunta a que tuvieron lugar 403.060 en 2025 (estimación), 396.716 en 2024, 394.366 en 2023, 422.020 en 2022, 408.347 en 2021, 452.131 en 2020 y 381.964 en 2019.