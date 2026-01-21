Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amplio dispositivo para buscar a una mujer que lleva más de doce horas desaparecida en Favara tras el temporal

Brigadas de los servicios de emergencias y voluntarios rastrean con drones y perros el terreno durante la noche, sin éxito

Voluntarios de la ONG IAE, durante una búsqueda, en una imagen de archivo.

Voluntarios de la ONG IAE, durante una búsqueda, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Òscar Garcia

Òscar Garcia

Alzira
Por qué confiar en El Periódico

Los servicios de emergencias han activado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer desaparecida en la tarde del martes en el término rural de Favara. Tras toda una noche de trabajos, no se ha obtenido todavía ninguna pista.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, diversos medios colaboran en la búsqueda de una mujer, cuya identidad o edad no ha trascendido, que desapareció en la tarde del martes en una zona rural de Favara.

Alrededor de las 18:45 horas, se activó un dispositivo en el que participaron, inicialmente, fuerzas de seguridad, una dotación de bomberos, un sargento, una unidad del grupo de rescate en altura, un coordinador forestal, un dron del consorcio, otro del SGISE y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Además, la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias movilizó recursos humanos y caninos, con hasta siete perros desplegados sobre el terreno.

Vista por un vecino

Fuentes municipales han detallado a Levante-EMV, que fue un vecino de la localidad quien avistó a la mujer, una vecina de Alzira cuya desaparición denunciaron sus padres cuando las primeras labores de búsqueda ya se habían puesto en marcha en los alrededores del barranco del Carrillo.

Las condiciones meteorológicas adversas complican las labores de búsqueda, pues la lluvia dificulta el rastreo de la propia mujer o de cualquier pista que pueda ayudar en su localización.

A primera hora de la mañana, se han producido los relevos de los efectivos que han trabajado durante toda la noche, sin éxito.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión

