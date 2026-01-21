Tragedia ferroviaria
Se elevan a 43 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz
DIRECTO | Última hora del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo
EFE
Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se han elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia, han informado a EFE fuentes del operativo.
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?
- Estado de los embalses hoy, 20 de enero en Catalunya: consulta el nivel de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
- Vídeo | Las imágenes de la borrasca Harry, que arrasa Girona con intensas lluvias y ríos desbordados
- Las enfermeras, 'indignadas' ante el auto que les impide prescribir fármacos contra las infecciones urinarias