Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaHuelga general maquinistasSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Se elevan a 43 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

DIRECTO | Última hora del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo

Una imagen del Alvia siniestrado.

Una imagen del Alvia siniestrado. / EFE

EFE

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se han elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia, han informado a EFE fuentes del operativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  2. Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
  3. Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
  4. ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?
  5. Estado de los embalses hoy, 20 de enero en Catalunya: consulta el nivel de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
  7. Vídeo | Las imágenes de la borrasca Harry, que arrasa Girona con intensas lluvias y ríos desbordados
  8. Las enfermeras, 'indignadas' ante el auto que les impide prescribir fármacos contra las infecciones urinarias

Fernando Huerta, un sevillano de 27 años, es el maquinista en prácticas fallecido en Gelida

Fernando Huerta, un sevillano de 27 años, es el maquinista en prácticas fallecido en Gelida

El hospital de campaña en las centenarias Bodegas Torelló: "Había mucha gente asustada"

El hospital de campaña en las centenarias Bodegas Torelló: "Había mucha gente asustada"

Investigan una estafa de más de 200.000 euros con paquetes turísticos a Disney

Investigan una estafa de más de 200.000 euros con paquetes turísticos a Disney

Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños

Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

Protecció Civil justifica que no envió alerta móvil por el corte de Rodalies al no ser una emergencia de seguridad

Protecció Civil justifica que no envió alerta móvil por el corte de Rodalies al no ser una emergencia de seguridad

Viajeros del Vallès y Martorell se pasan a FGC ante el cierre de Rodalies: "Suerte de que los Ferrocarrils funcionan"

Viajeros del Vallès y Martorell se pasan a FGC ante el cierre de Rodalies: "Suerte de que los Ferrocarrils funcionan"

Los bomberos alertan de “posible inestabilidad” en la AP-7 por la caída del muro que causó el accidente de tren en Gelida

Los bomberos alertan de “posible inestabilidad” en la AP-7 por la caída del muro que causó el accidente de tren en Gelida