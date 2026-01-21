La menopausia provoca pérdida de cabello en cuatro de cada 10 mujeres: "Sufres mucho porque sientes el estigma todo el rato"

La menopausia implica muchos síntomas, algunos muy conocidos, como los famosos sofocos, y otros que pasan más desapercibidos pero que pueden provocar un grave malestar. Uno de ellos es la pérdida de pelo de forma más o menos acusada, que afecta a entre el 30% y 40% –o incluso 50%– de las mujeres, sobre todo en la fase previa a la última menstruación, según estimaciones de los especialistas, dado que no hay ningún estudio concluyente al respecto.

El motivo de la caída del cabello es que la pérdida progresiva de estrógenos y progesterona que ocasiona la menopausia afecta de forma directa a la salud capilar, dado que las hormonas femeninas tienen un papel protector del pelo y evitan que este sea muy fino. Sin embargo, cuando van desapareciendo, el cabello se vuelve más débil y acusa mayor tendencia a la caída, sobre todo en la zona frontal (donde tradicionalmente muchas mujeres se hacen la raya). Se produce sobre todo en mujeres "con antecedentes de alopecia, es decir, que sus padres o sus madres son calvas", según explica Óscar Muñoz, dermatólogo de la Academia Española de Dermatología (AEDV).

Ha crecido la incidencia de la alopecia frontal fibrosante, que se caracteriza por la pérdida de pelo en las cejas y la región de la diadema

Ante ello, los especialistas están notando un aumento significativo de las consultas sobre alopecia femenina. Su incidencia no ha crecido en bloque, pero sí ha aumentado "la alopecia frontal fibrosante, que se caracteriza por la pérdida de pelo en las cejas y la región de la diadema y afecta especialmente a las mujeres en menopausia", según explica Sergio Vañó, dermatólogo experto en alopecia. No se sabe el motivo del aumento de este tipo de calvicie; pero existen varias hipótesis. "La más probable es que exista un factor ambiental que desencadene el proceso inflamatorio en pacientes genéticamente susceptibles". "No se conoce el factor ambiental, pero podrían jugar un papel determinados cosméticos tópicos como fotoprotectores, cremas hidratantes, etcétera", indica el doctor.

Cada vez más mujeres con alopecia, en lugar de ocultarlo bajo pelucas o pañuelos, deciden visibilizarlo, especialmente en las redes sociales

El aumento de las consultas también está relacionado con que la menopausia ha 'salido del armario' y cada vez más mujeres buscan soluciones a sus síntomas y porque, poco a poco, la calvice femenina empieza a dejar atrás el tabú. Cada vez más mujeres con alopecia, en lugar de ocultarlo bajo pelucas o pañuelos, deciden visibilizarlo, especialmente en las redes sociales, y esta tendencia provoca un aumento de búsqueda de soluciones médicas y farmacológicas.

Sin embargo, la calvicie femenina está lejos de ser un tema superado. "Sufres mucho porque sientes el estigma. En comentarios, en miradas –apunta Elena Martínez, de 51 años y diagnosticada con alopecia frontal–. Es cierto que en los últimos años se ha empezado a hablar del tema, pero todavía no es equiparable que una mujer presente entradas a que las tenga un hombre". Elena, que ha probado sin éxito tratamientos, relaciona ese "sufrimiento" con la presión estética y con todos los mandatos de belleza que pesan sobre las mujeres. "Si no eres lo suficientemente delgada o no tienes el suficiente cabello, es como si fueras una persona dejada, descuidada".

Impacto psicológico

En efecto, la pérdida del cabello sigue teniendo un "impacto psicológico significativo, ya que el pelo está asociado a la identidad y feminidad, y por ello su pérdida puede generar sentimientos de inseguridad social", según el doctor Ignacio Sevilla, director médico y experto en cirugía capilar de Svenson. “El cabello no solo cumple una función estética, sino también emocional. Es una parte visible de nuestra identidad, y su cuidado tiene un impacto directo en cómo nos sentimos con nosotros mismos”, añade el doctor, que explica que por este motivo en la práctica clínica se suele abordar también la dimensión emocional.

Los cosméticos capilares [que venden en supermercados o farmacias] pueden ayudar pero, en ningún caso, evitan la progresión de ninguna alopecia Sergio Vañó — Dermatólogo experto en alopecia

Por todo ello, los especialistas animan a todas las mujeres que noten pérdida de pelo a que acudan a consulta, dado que existe un "amplio arsenal terapéutico" que puede frenar la caída del cabello, pero es necesario hacer un "adecuado diagnóstico para seleccionar el mejor tratamiento, dado que existen más de 100 tipos de alopecia", según el doctor Vañó. El especialista advierte que los cosméticos capilares, que venden en supermercados o farmacias, "pueden ayudar pero, en ningún caso, evitan la progresión de ninguna alopecia", por ello anima a consultar siempre la pérdida de pelo con un dermatólogo.

Los tratamientos

Los fármacos que mejor resultado dan frente a la alopecia androgénica o la calvicie común son el monoxidil oral y los antiandrógenos orales e inyectados. No son 100 por 100 efectivos pero, "en general, permiten frenar o incluso mejorar la densidad capilar en un porcentaje considerable de pacientes", indica el doctor Vañó. Asimismo, se usa plasma rico en plaquetas, láser de baja potencia y, en casos donde no funciona todo lo anterior, se puede realizar un trasplante capilar. Además, si la alopecia es causada por algún déficit nutricional o alteración hormonal causada, por ejemplo, por un problema de tiroides, se intenta contrarrestar para devolver fortaleza al cabello.

Los nuevos fármacos para adelgazar, como Ozempic o Mounjaro, pueden provocar pérdida de pelo en hasta la mitad de los pacientes

Y la investigación está avanzando hacia la consecución de nuevos medicamentos y por la vía de la regeneración folicular o celular. Según el doctor Muñoz, "en cinco o diez años habrá nuevos fármacos, sobre todo por vía tópica", pero en su opinión serán más útiles para la alopecia masculina que femenina.

Más allá de los fármacos, los especialistas aconsejan a las pacientes llevar a cabo una dieta mediterránea, evitar la caspa, el tabaco y el estrés, aunque según el doctor Muñoz este último factor "tiene un papel menor" en la pérdida de pelo. Asimismo, los expertos han notado que los nuevos fármacos para adelgazar, como Ozempic o Mounjaro, provocan pérdida de pelo en hasta la mitad de los pacientes, por ello también conviene tenerlo en cuenta.