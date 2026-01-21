La mediación gana peso como vía para resolver conflictos vecinales

Ruidos, obras, impagos, conflictos entre propietarios e inquilinos o problemas en el uso de los espacios comunes forman parte del día a día de muchas comunidades de vecinos en Catalunya. Hasta ahora, estos desacuerdos acababan con frecuencia en los juzgados, con procesos largos, costosos y emocionalmente desgastantes. Sin embargo, el marco legal está cambiando y se abre la puerta a soluciones dialogadas que priorizan el entendimiento frente al enfrentamiento.

Con motivo del Día Europeo de la Mediación, el Centro de Mediación de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya (CEMCAF) reafirma su compromiso con los métodos adecuados de solución de controversias (MASC) como una herramienta clave para gestionar los conflictos cotidianos de la ciudadanía de forma más ágil, económica y humana.

La nueva ley obliga a intentar una vía de diálogo antes de acudir a los tribunales en muchos conflictos vecinales

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 establece que, antes de presentar una demanda judicial en determinados ámbitos, las partes deben intentar resolver el conflicto por vías extrajudiciales como la mediación o la conciliación. El objetivo es aliviar la saturación de los juzgados y ofrecer soluciones más rápidas y accesibles.

En este nuevo contexto, cobran especial relevancia los servicios especializados y con conocimiento del terreno, y el CEMCAF se consolida como una opción de referencia en el ámbito inmobiliario y de las comunidades de propietarios.

Especialización en conflictos inmobiliarios

Creado en 2014 por los tres Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, el CEMCAF nació con la vocación de impulsar las técnicas alternativas de resolución de conflictos en un sector especialmente sensible: el de la vivienda. Sus profesionales conocen de primera mano la realidad de las comunidades, las relaciones arrendaticias y los conflictos vecinales, donde la convivencia continuada y la preservación de relaciones futuras resultan esenciales.

Los mediadores del CEMCAF son administradores de fincas colegiados, con formación específica y habilitación oficial en mediación y conciliación. Actúan como figuras neutrales e imparciales, sin imponer soluciones, facilitando el diálogo para que las partes alcancen acuerdos voluntarios, realistas y duraderos, apoyándose en su profundo conocimiento del sector inmobiliario. Este enfoque resulta especialmente relevante en situaciones en las que las partes deben seguir conviviendo o manteniendo una relación a largo plazo, como ocurre entre vecinos o entre propietarios e inquilinos.

El CEMCAF se ha consolidado como un servicio de referencia en mediación inmobiliaria en Catalunya

Mediación o conciliación: dos caminos posibles

Dentro de los mecanismos reconocidos por la ley, el CEMCAF trabaja principalmente con dos fórmulas:

La mediación , un proceso voluntario y confidencial que ayuda a mejorar la comunicación, identificar el origen del conflicto y construir soluciones consensuadas.

, un proceso voluntario y confidencial que ayuda a mejorar la comunicación, identificar el origen del conflicto y construir soluciones consensuadas. La conciliación, un procedimiento más directo, pensado para casos en los que se necesita un impulso adicional para acercar posiciones y cerrar acuerdos de forma ágil.

Ambas opciones resultan especialmente eficaces en conflictos habituales como los problemas en comunidades de propietarios —ruidos, obras, uso de espacios comunes o gastos—, las discrepancias derivadas de contratos de alquiler, los desacuerdos relacionados con obras, suministros o seguros, así como disputas en compraventas, herencias o donaciones y situaciones de convivencia vecinal o reclamaciones por defectos de construcción. En muchos de estos casos, una solución dialogada permite evitar el enfrentamiento judicial y alcanzar acuerdos más rápidos, económicos y duraderos.

Fomento de la cultura del diálogo

El compromiso del CEMCAF con la mediación va más allá de la resolución de conflictos concretos. El centro desarrolla una intensa labor de formación y divulgación, con jornadas, seminarios, talleres y 'webinars' dirigidos tanto a profesionales como a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar una cultura del diálogo y normalizar la mediación como primera opción ante un conflicto.

Además, mantiene colaboraciones con entidades de referencia en el ámbito de la mediación, reforzando su papel dentro del sistema de resolución alternativa de controversias.

En el Día Europeo de la Mediación, el mensaje del CEMCAF es claro: la mediación y la conciliación no son solo una obligación legal, sino una oportunidad para avanzar hacia una justicia más cercana, eficiente y humana. Una justicia que sitúa a las personas en el centro y apuesta por el diálogo como herramienta de convivencia.

Porque, a menudo, hablar es el primer paso para resolver.

Si deseas más información o iniciar un proceso de mediación o conciliación, puedes contactar con el CEMCAF llamando al 934 510 202 o escribiendo al correo electrónico centredemediacio@cafbl.cat.