Los albaceas de Pere Mir escondieron una renta vitalicia de 14.000 euros al mes a dos sobrinas del industrial

Dos sobrinas del industrial y mecenas Pere Mir, impulsor de la fundación Cellex de apoyo a la investigación científica y biomédica, han sostenido este miércoles que desde 2017, cuando falleció el empresario, hasta 2020, los albaceas testamentarios ocultaron que su tío les había dejado una renta vitalicia de 14.000 euros al mes para cada una, según las fuentes jurídicas consultadas. Las dos mujeres, que ejercen la acusación a través del abogado Fermín Morales, han precisado que se enteraron de la existencia de esa pensión para toda la vida cuando la Generalitat les reclamó el impuesto de donación y de sucesiones, cuando, en realidad, no había percibido ni un solo euros. Tras entablar unas negociaciones, las dos testigos percibieron al cabo de un tiempo 360.000 euros cada una y en 2023 otros 84.000 para las dos, que no cubre ni mucho menos la cuantía de la renta vitalicia y más teniendo en cuenta que deberían seguirla cobrando.

En este proceso judicial del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, cuya titular es Myriam Linage, están imputados cinco personas, entre ellos los tres albaceas del industrial: Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha del mecenas); el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes, y el médico e investigador Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncología). Estos tres acusados sostuvieron ante la juez que siguieron las instrucciones del empresario y filántropo, aunque los Mossos y la magistrada consideran que los imputados se apropiaron de parte de la herencia y lo usaron para fines personales, cuando los fondos deberían haber ido a parar a Cellex y a la fundación Mir Puig, las dos intervenidas judicialmente y que en la actualidad están en manos del Patronat de Fundaciones de la Generalitat. La togada estima que el perjuicio ha sido de 6,2 millones de euros.

La voluntad de Pere Mir era que sus dos sobrinas, Maria Cristina y Maria Teresa Pàmias, de la rama familia de su esposa, Núria Pàmias, fallecida un año después que el industrial, tuvieran esa renta vitalicia para que pudieran vivir desahogadamente. Estos fondos deberían provenir de la mercantil Sociedad Anónima de Intereses (también intervenida judicialmente y administrada por el imputado Jordi Segarra) contaba en 2018 con nueve millones y medio de euros para este menester. Esta sociedad está vinculada a un entramado de fundaciones creadas por el industrial en Panamá y que son las tenedoras de acciones de varias empresas españolas. Las dos testigos han expresado que lo único que pretenden es que "se cumpla la voluntad de su tío". La defensa de los imputados explican que las sobrinas del mecenas no solo han percibido 804.000 euros, sino que están cobrando por la venta de unas acciones.

Las joyas desaparecidas

Una de las incógnitas que los investigadores pretenden esclarecer es dónde están las joyas y la colección de relojes del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmias. Estas alhajas no fueron incluidas en el inventario de la herencia que acabó recibiendo la fundación Cellex. Su valor sería de más de 2,1 millones de euros. Los Mossos y la jueza precisan: "Se desconoce su destino". La policía están indagando si las joyas incautadas a los albaceas imputados en las entradas y registros corresponden a las desaparecidas. Las dos sobrinas han admitido que recibieron algunas, pero que no eran todas, ni las más valiosas.

Los tres albaceas de Pere Mir imputados han declarado ante la jueza que se limitaron a seguir la voluntad que le transmitió Pere Mir, sin causar ningún perjuicio a Cellex, aunque uno de ellos, Jordi Segarra se comprometió a devolver los autoprestamos que se concedió por valor de tres millones de euros. La jueza subraya en el auto de la intervención judicial de Cellex, la fundación Mir Puig y de cuatro sociedades que las personas investigadas actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir y de su mujer..