Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito: "Muchas gracias por visitar nuestra casa"

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado una vermutería del barrio de Las Delicias

Más que tacos: los mejores restaurantes mexicanos de Barcelona

Los propietarios de la Tasca La Ultramarina posando con Isabel Díaz Ayuso en el interior del bar.

Paula Marco

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico

De celebridades y autoridades va la cosa. Con un ambiente político más caliente que nunca a varias semanas de las elecciones autonómicas en Aragón, una de las figuras políticas actuales más conocidas en España decidió ayer pasarse por Zaragoza y probar su gastronomía. Se trata ni más ni menos que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019, quien ha visitado la Tasca La Ultramarina, popular vermutería del barrio de Las Delicias en la calle Roger de Flor.

Es un restaurante especializado en cuidar sus emplatados y explotar su sabor, tanto en sus tapas que sirven de picoteo, en sus raciones para compartir, bocadillos, hamburguesas o en sus deliciosos postres.

Este acto de presencia de la madrileña ha sido sabido por un post que ha compartido el propio establecimiento en su perfil de Instagram. Sus propietarios posan junto a la política y le dedican el siguiente mensaje: "Muchas gracias @isabeldiazayuso por visitar hoy nuestra casa. Feliz domingo a tod@s", expresan en el pie de foto tras su visita este domingo.

La Tasca La Ultramarina ha vivido una semana en la que todas las cámaras han estado puestas en sus asientos, ya que hace menos de cinco días, Samantha Vallejo-Nágera también degustó sus tapas. Lo hizo tras soltar una bomba la semana pasada, su abandono del programa televisivo Masterchef después de 13 años. Una etapa que, según ella, solo ha podido cerrar "con buenas palabras". ¿Quién podría ser el siguiente que se pase por este popular establecimiento?

