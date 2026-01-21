El Govern justifica que no envió alerta móvil por el corte de Rodalies al no ser una emergencia de seguridad

Este martes por la mañana, miles de pasajeros han llegado a las estaciones de tren a las que acudían habitualmente para ir a trabajar sin saber que Rodalies no funcionaba. Es cierto que los canales oficiales de la Generalitat informaron de que el servicio estaba suspendido. Los medios de comunicación también avisaron de que los trenes de Renfe en Catalunya no funcionarían a lo largo del día.

No obstante, varios usuarios no estaban advertidos y comenzaron el día sin saber que su rutina quedaría interrumpida por esta decisión preventiva que el Govern tomó después del accidente de Gelida en el que falleció un maquinista en prácticas.

Ante esta situación, varios ciudadanos han cuestionado la comunicación de la emergencia y han preguntado por qué no se avisó a través de los móviles, como se suele hacer para dar instrucciones a la ciudadanía ante un temporal u otra emergencia.

Pasajeros de Rodalies, tirados en Sants / Jordi Cotrina

Fuentes de Protección Civil consultadas por EL PERIÓDICO responden que el mecanismo ES-Alert no está pensado para este tipo de casos. Detallan que no es un sistema informativo sobre temas de interés o afectaciones a servicios, sino que es una herramienta para comunicar riesgos inminentes que puedan afectar a la salud o la seguridad de las personas y dar instrucciones claras de autoprotección para todo el mundo que se encuentra en el territorio afectado por la emergencia.

Escenarios futuros

Aun así, fuentes conocedoras de la gestión de la emergencia no descartan que en un futuro el sistema de avisos a los móviles se usa para circunstancias similares a la de este martes en Catalunya. De hecho, Protección Civil está pendiente de que el ministerio ultime un cambio en el modelo ES-Alert que permita enviar alertas menos invasivas, que no impliquen la alarma sonora a los móviles.

Si un ciudadano recibe una alerta por riesgo inminente a la una o a las seis de la madrugada, debe ser para que se autoproteja y no para advertirle de que la red de Rodalies está inoperativa, sostienen estas fuentes.

Cuando la posibilidad de mandar estos mensajes más suaves esté disponible, las autoridades catalanas deberán decidir qué uso darle a este segundo tipo de aviso y no se descarta incluir entonces informaciones para incidencias generalizadas.