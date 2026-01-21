Girona sufre aún los efectos del temporal: cortes en carreteras, un muerto, daños pendientes de evaluar y sin Rodalies

El temporal Harry ha afectado a las comarcas gerundenses y ha dejado, desde el pasado viernes, más de 200 litros en puntos del interior y de la costa de Girona.

Estas fuertes lluvias han ido acompañadas, como en todo temporal de levante, de un fuerte temporal marítimo y rachas de viento. Todo ello ha generado situaciones complicadas en toda la provincia que todavía se arrastran.

Afectaciones a la movilidad

Este miércoles por la mañana todavía había varios cortes de carreteras. A las nueve se contabilizaban 13, ya fuera por inundaciones o por caída de árboles. La mayoría se concentran en el Baix Empordà y el Alt Empordà.

Destacan, por ejemplo, las inundaciones en la zona del Baix Ter, que mantienen cortadas vías locales y también, por ejemplo, la GI-643 entre Gualta y Parlavà. En el Alt Empordà, también por inundaciones, está cortada la C-252 entre Vilabertran y Peralada. En el Gironès, una vía local –la carretera dels Àngels– continúa cortada en Quart por inundaciones, y la N-2 en Sant Julià de Ramis lo está por la caída de árboles.

A la complicada situación viaria, sobre todo en vías locales, se suma la parada del servicio de Rodalies en toda Catalunya tras dos descarrilamientos, uno de ellos mortal en Gelida. El otro tuvo lugar el martes en la línea RG1, entre Blanes y Maçanet, después de que un tren impactara contra una piedra, sin heridos.

Ríos y rieras, un muerto y embalses

Las inundaciones, muy destacadas sobre todo en el Baix Empordà a raíz del desbordamiento, especialmente, de rieras, han dejado imágenes que aún hoy perduran: campos anegados y vías cortadas.

En una de estas crecidas murió un vecino de Fontanilles, de 60 años, arrastrado con su vehículo cuando cruzaba una riera en Palau-sator, donde trabajaba repartiendo pan. Su cuerpo fue localizado dentro del vehículo la pasada noche en una zona de difícil acceso. Hacia las doce de la noche, los Bombers extrajeron el cuerpo del interior de la furgoneta. Aunque todavía debe realizarse la identificación oficial por parte de los Mossos, todo apunta a que se trata de este vecino desaparecido.

Aunque el Ter se desbordó y el Daró llegó al límite, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) asegura que los desembalses preventivos en las cuencas internas han permitido reducir los efectos del temporal de levante en los tramos medios y bajos de los ríos.

En un comunicado, la ACA recuerda que entre el 15 y el 19 de enero se incrementó la liberación de agua en la mayoría de embalses para generar un mayor margen de seguridad. Esto ha permitido que, en los momentos de más lluvias, los embalses pudieran retener el agua de cabecera y amortiguar los caudales. En concreto, los embalses del sistema Ter llegaron a liberar hasta 75 m³/s y Darnius-Boadella hasta 10 m³/s. A partir del lunes 19 de enero, estos valores comenzaron a reducirse: en el sistema Ter, de 75 a 5 m³/s, y en Darnius-Boadella, de 5 a 1,8 m³/s.

El Onyar

El río Onyar, que hizo sufrir a la ciudad de Girona y llevó a recomendar el cierre de comercios y el desalojo de bajos, este miércoles ya ha visto reducido de forma muy notable su caudal. La imagen es la de un río aún cargado, pero lejos de la situación crítica del martes.

El Onyar ya va de bajada / Eva Batlle

También se temió por el río Daró, que finalmente no se desbordó pese al gran caudal a su paso por La Bisbal. En cambio, el Ter sí que se salió de madre en Verges.

Temporal marítimo en el litoral

El frente marítimo de la Costa Brava también ha sufrido las consecuencias del temporal, sobre todo por el fuerte oleaje de levante, que ha arrastrado arena hacia los paseos y muchos residuos, como ramas y árboles.

Un ejemplo es el paseo de Calonge y Sant Antoni. También se han registrado destrozos en puntos como Aiguablava, en Begur. En Blanes, el Ayuntamiento informa de que la arena depositada por la fuerza de las olas ha ganado terreno en varios tramos del paseo, especialmente delante de la playa de Blanes Centre, el paseo de la Marina y el paseo de S’Abanell.

Los operarios de NORA continúan trabajando en la limpieza de los viales y en la retirada de arena allí donde es posible. El fuerte oleaje dejó picos de ola de más de 10 metros en la boya de Begur, que golpearon con mucha fuerza puntos del litoral gerundense. Las rieras que desembocan en municipios costeros también han aportado residuos, aún visibles en puntos como Tamariu o Tossa de Mar.

Intervenciones de los Bombers

Los avisos a los Bombers también reflejan un descenso de actuaciones. Esta mañana han informado de que, desde el martes a las ocho de la tarde hasta las seis de la madrugada, han recibido 22 avisos, entre ellos el del tren accidentado en Maçanet.

La mayoría han sido por hechos menores: filtraciones en domicilios, alguna inundación, desprendimientos o limpieza de vías por árboles caídos. Aun así, la Región de Girona sigue siendo la que acumula más servicios.