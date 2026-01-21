Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Emil Jonsson, residente en Málaga y superviviente de Adamuz: "Solo veía gente morir"

Este ciudadano sueco lleva cuatro años como nómada digital en la Costa del Sol y viajaba en uno de los vagones implicados en el accidente

Emil Jonsson, residente en Málaga y superviviente del accidente ferroviario de Adamuz.

Emil Jonsson, residente en Málaga y superviviente del accidente ferroviario de Adamuz. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Emil Jonsson decidió coger el tren a las 19:40 del domingo sin imaginar que sobreviviría a una de las mayores tragedias ferroviarias de España. Este ciudadano sueco, de 46 años y residente en Benalmádena, viajaba en el penúltimo vagón del tren Iryo que descarriló en Adamuz (Córdoba).

Jonsson es uno de los cuatro heridos de Málaga trasladados al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se dirigía a Madrid para realizar un trámite personal: renovar su pasaporte en la Embajada de Suecia, ya que el documento caduca a principios de febrero.

Natural de Gotland, una isla al este de Suecia, Emil Jonsson llegó a Málaga en 2022, coincidiendo con el auge del teletrabajo y los nómadas digitales. Decidió establecerse en Benalmádena Costa, desde donde trabaja desde casa en atención al cliente para el operador turístico TUI.

"Todo fue en 2 o 3 segundos"

El superviviente recuerda el impacto como algo súbito y desorientador: "Estaba sentado en el tren y luego tuvimos el accidente. Todo se rompió en dos o tres segundos. Y luego… simplemente hay gente muerta y estás tú solo. Yo solo veía a gente morir. Es bastante duro y doloroso", relata entre lágrimas.

Durante esos minutos de espera, Jonsson intentó ayudar a otros afectados: "Algunas personas estaban rezando", cuenta.

Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guaria Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz.00 00 07 27.Imagen fija001

Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guaria Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz.00 00 07 27.Imagen fija001 / L.O

También describe una escena de asistencia entre pasajeros: “Una mujer estaba inconsciente a mi lado y yo y otro chico tratamos de ayudarla. Tenía sangre en toda la cara. Otra mujer estaba llorando cerca".

Según explica, la situación dentro del vagón fue especialmente complicada: "Mi vagón estaba de lado y nadie podía salir. Llegó el equipo de rescate y rompió las ventanas".

Posteriormente fue evacuado: “Y me llevaron en ambulancia”. Tras el rescate, fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde fue atendido por tres costillas rotas y una fractura en la zona lumbar.

Visita institucional en el hospital

Durante la tarde, Emil recibió la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se encuentra en Córdoba visitando a los viajeros accidentados procedentes de Málaga y la Costa del Sol. El regidor departió con Jonsson y con su familia, interesándose por su evolución.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. Grúas y maquinaria pesada retiran vagones del Iryo

Las grúas ya retiran el vagón Iryo accidentado. / Manuel Murillo Martínez / COR

A Emil ya se le ha concedido el alta hospitalaria.

Otros heridos malagueños

Además de Emil Jonsson, otras tres personas de Málaga resultaron heridas en el accidente: una enfermera militar, Ana; que también busca a su perro Boro, y su hermana, que se encuentra embarazada de cinco meses y permanece ingresada en la UCI en coma.

El accidente del Iryo en Adamuz ha dejado una profunda huella entre los viajeros que han sobrevivido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y avanza la atención a las víctimas.

Fuente: La Opinión de Málaga

