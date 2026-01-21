Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaHuelga general maquinistasSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Reservas de agua

Estado de los embalses hoy, 21 de enero en Catalunya: consulta la subida del nivel del agua en Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

Consulta el nivel de los pantanos catalanes, según los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua

De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río

Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras varios años de sequía, la lluviosa primavera de 2025 alivió la situación de los pantanos catalanes, llegando a elevar sus reservas por encima del 80% de su capacidad, un incremento de más del 20% respecto a la media de los cinco años anteriores.

Las últimas lluvias han hecho que los embalses de Catalunya hayan regresado al 80% de su capacidad antes de cerrar el año, una cifra que no se alcanzaba desde principios de julio.

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encargada de actualizar estos datos, publica diariamente varios informes que recogen el estado de los embalses. Por un lado, hay disponible un informe diario sobre todo el territorio catalán; por otro, existe un registro específico para el sistema Ter-Llobregat.

Nivel de los pantanos hoy, 21 de enero

El estado de las cuencas internas de Catalunya se sitúa hoy, 21 de enero, en un 87,34% de su capacidad total, un 1,93 % más que en el día anterior. EEsta cifra mantiene holgadamente al territorio catalán fuera de la situación de sequía, cuyo umbral se sitúa en el 60%. Cabe recordar que fue hace unas meses cuando se superó por primera vez desde marzo de 2022 la marca del 56% de capacidad de los pantanos en la comunidad catalana.

El entramado Ter-Llobregat abastece sobre todo a las provincias de Barcelona y Girona y a la comarca leridana del Solsonès. Consiste en una red de plantas, depósitos y otras instalaciones que consta de cinco embalses: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) y Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès). 

A ellos hay que sumar otros cuatro pantanos que se encuentran fuera de este sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) y Riudecanyes (Baix Camp).

Recuperación de los pantanos

Hace unos meses, los efectos de la sequía azotaron duramente a Catalunya, obligando al Govern a tomar medidas. Así, si comparamos los datos con los del 2024, los resultados son positivos: todos los embalses están mejor.

Es importante subrayar que estos datos representan ya unos registros similares a los correspondientes a la época previa a la sequía. El año 2019, por ejemplo, arrancó con prácticamente todos los embalses (a excepción del de Siurana) por encima del 80% de su capacidad, tal como reflejan los datos de la ACA.

Este es el estado actual de los pantanos de las cuencas internas de Catalunya, según las últimas cifras disponibles:

Un cierre de año más lluvioso de lo normal

Tras varios años de déficit de lluvias que llegaron a provocar episodios de sequía extrema y restricciones de agua en Catalunya, los últimos meses de 2025, como ya lo hicieron los primeros del mismo año, trajeron fuertes episodios de lluvia.

Noticias relacionadas

Estas lluvias, durante varias semanas, llegaron a ser casi ininterrumpidas. Algo parecido sucedió entre enero y marzo de 2025, cuando la acumulación de precipitaciones permitió que el 5 de abril se decretara el fin de la sequía, cerrando el mes de marzo con los embalses de las cuencas internas llenos en más del 60% de su capacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  2. Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
  3. ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?
  4. Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
  5. Estado de los embalses hoy, 20 de enero en Catalunya: consulta el nivel de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
  7. El temporal deja un muerto en el Empordà, destrozos en la costa y los ríos al límite del desbordamiento
  8. Vídeo | Las imágenes de la borrasca Harry, que arrasa Girona con intensas lluvias y ríos desbordados

Miles de usuarios de Rodalies, desconcertados en las estaciones del área de Barcelona: “¡No hay tren, no hay tren!”

Miles de usuarios de Rodalies, desconcertados en las estaciones del área de Barcelona: “¡No hay tren, no hay tren!”

Dormir en un autobús, volar con escalas o un Blablacar por 50 euros: la odisea para ir de Sevilla a Madrid sin alta velocidad

Dormir en un autobús, volar con escalas o un Blablacar por 50 euros: la odisea para ir de Sevilla a Madrid sin alta velocidad

Detenida en Málaga la madre de un bebé que dio positivo en cannabis por lactancia materna

Detenida en Málaga la madre de un bebé que dio positivo en cannabis por lactancia materna

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

Desconcierto en la estación de Sants tras la suspensión del servicio de Rodalies

Descubren graves vulnerabilidades en las comunicaciones por satélite a nivel global

Descubren graves vulnerabilidades en las comunicaciones por satélite a nivel global

Largas colas en las estaciones de autobús ante la suspensión del servicio de trenes

Muere un maquinista en prácticas de 27 años y otras 41 personas resultan heridas al descarrilar un tren en Gelida por la caída de un muro de contención

Muere un maquinista en prácticas de 27 años y otras 41 personas resultan heridas al descarrilar un tren en Gelida por la caída de un muro de contención