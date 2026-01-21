Los embalses de las cuencas internas catalanas están al 90,5%, máximo que no registraban desde 2020

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran al 90,5% de su capacidad, cuando el pasado miércoles estaban al 86%, aumentando 4,5 puntos en una semana, y registrando un máximo que no se producía desde enero de 2020, antes de la pandemia.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 613,6 hectómetros cúbicos, cuando la semana pasada tenían 583,7.

El embalse de Darnius Boadella está al 92,5% de su capacidad (85,1% el pasado miércoles); el de Sau, al 96% (frente al 84,9%); Susqueda, al 92,4% (frente al 94,7%); La Baells, al 87,1% (frente al 83%) y La Llosa del Cavall, al 86,2% (frente al 81,9%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 88,3% (la semana pasada estaba al 83,1%); Foix, al 85,2% (frente al 82,5%); Siurana, al 33,6% (18% el pasado miércoles) y Riudecanyes, al 79,7% (frente al 53,1%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este miércoles al 91,5% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 87,8%, aumentando 3,7 puntos en una semana.

Liberación de agua

En un comunicado, la ACA explica que entre los días 15 y 19 de enero incrementó la liberación de agua de algunos embalses de las cuencas internas, ante la previsión de lluvias "importantes" y para aumentar el resguardo en los embalses con volúmenes más altos para asumir el agua que entrara desde las cabeceras, sin perder recursos.

Los embalses del sistema Ter liberaron hasta 73 metros cúbicos por segundo; la Baells en el Llobregat llegó a los 10; Darnius Boadella a los 10 y Foix a los 3; y esto ha permitido una "óptima regulación de volúmenes en los últimos días a espera del temporal Harry", y solo Siurana y Riudecanyes han ganado reservas.

Estos valores, a partir del lunes, comenzaron a reducirse a raíz de la llegada de las lluvias: en el sistema Ter bajó progresivamente de los 75 a los 5 metros cúbicos por segundo, en el Llobregat de los 10 hasta los 5, en el Darnius Boadella de los 5 hasta los 1,8; y las "únicas excepciones" son el embalse del Foix, donde se liberan 3 metros cúbicos, y Siurana y Riudecanyes.

Hasta este martes, la gestión de los embalses ha permitido "evitar el incremento de caudal agua abajo de su ubicación" de, como mínimo, 400 metros cúbicos por segundo en el Ter y 90 en la Muga.