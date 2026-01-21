Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se ha producido entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario.

Descarrila un tren entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia Visualización de un tren descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.

El SEM traslada a todos los heridos y se preserva el lugar del siniestro para investigar las causas El SEM ya ha trasladado a todos los heridos a distintos centros hospitalarios. El lugar del siniestro queda preservado para que el Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público pueda llevar a cabo la investigación y determinar las causas, una vez se haya procedido al levantamiento del cadáver. Por el momento, la persona fallecida no ha sido identificada. Los investigadores retomarán mañana el trabajo con la inspección ocular del lugar.

Eduard Pujol avisa tras el accidente de la R4: “Hace demasiado tiempo que jugamos con fuego” El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Eduard Pujol i Bonell, ha lanzado una dura advertencia tras el accidente mortal registrado en la línea R4 de Rodalies, en Gelida. En un mensaje publicado en la red social X, Pujol afirma que “hace demasiado tiempo que jugamos con fuego”, en referencia al estado de la red ferroviaria y a los problemas recurrentes del servicio en Catalunya. El dirigente de Junts reacciona así a la muerte de una persona tras el descarrilamiento de un tren provocado por la caída de un muro sobre la vía, un suceso que ha reavivado las críticas por la falta de inversiones y el deterioro de las infraestructuras ferroviarias.

Agustí Colomines pide la dimisión de Óscar Puente por el “desastre” del servicio ferroviario El historiador y diputado de Junts per Catalunya Agustí Colomines ha reclamado la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el mal funcionamiento del servicio ferroviario. En un mensaje publicado en la red social X, Colomines denuncia que los trenes “son un desastre en todas partes”, como se ha visto recientemente en Andalucía, y sostiene que en Catalunya las deficiencias son “una constante” que el Gobierno de España no puede justificar. A su juicio, la ineficiencia del sistema perjudica de forma directa la vida cotidiana de los usuarios y tiene “costes humanos”, por lo que considera que la crítica debería ser unánime.

Rodalies no recuperará el servicio en Catalunya antes de las 9.30 horas La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha señalado que el servicio de Rodalies en Catalunya no se reanudará antes de las 9.30 horas y que no se retomará la circulación hasta que se den todas las condiciones de seguridad necesarias. Hasta entonces, los servicios técnicos continúan evaluando los daños en la infraestructura y realizando marchas blancas con personal de Renfe y Adif para comprobar el estado de las líneas afectadas.

Paneque apunta a la caída del muro por las lluvias y pide esperar a la investigación La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha agradecido el trabajo de todos los servicios de emergencia desplegados y ha señalado que la hipótesis más factible del accidente es la caída del muro de contención a causa de las intensas lluvias, aunque ha subrayado que será la investigación la que lo confirme. Paneque ha explicado que los servicios técnicos están evaluando los daños en la infraestructura y que se realizarán marchas blancas en toda Catalunya con personal propio de Renfe y Adif para comprobar el estado de las líneas. La consellera ha indicado que no será hasta las 9.30 horas cuando se reúna el comité para decidir si se puede reanudar el servicio de Rodalies.

Parlon confirma un muerto y 37 heridos en el accidente de la R4 en Gelida La consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de que el accidente ferroviario de la R4 en Gelida ha provocado una persona fallecida, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 heridos leves. En el operativo trabajan 72 efectivos de los Bombers de la Generalitat y 40 agentes de los Mossos d’Esquadra. Parlon ha señalado que, por respeto a la familia, todavía no se puede facilitar la identidad de la persona fallecida. Según ha explicado, un muro de contención ha cedido a causa del temporal y ha desplazado la trayectoria del tren, lo que ha provocado el descarrilamiento.

Pedro Sánchez expresa su solidaridad por el accidente de Rodalies en Gelida El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que sigue “muy atento” a la información sobre el accidente ferroviario de Rodalies en Gelida y a la evolución de la situación. En un mensaje en redes sociales, ha destacado el trabajo de los servicios de emergencia y ha trasladado su “cariño y solidaridad” a las víctimas y a sus familias.

El alcalde de Sant Sadurní apunta a las lluvias como causa del accidente de Gelida El alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Pere Vernet, ha explicado a 3Cat que el accidente se produjo a unos cuatro kilómetros de su municipio, a medio camino de la estación de Gelida. Según ha detallado, el tren había salido de Manresa y circulaba en dirección sur. El regidor ha lamentado la “desinversión en infraestructuras”, aunque ha subrayado que las intensas lluvias de los últimos días, con más de 100 litros acumulados, “hacía tiempo que no se veían en la zona” y han sido el detonante del accidente. Vernet ha precisado que las obras recientes para la instalación del tercer carril, destinadas al paso de trenes de mercancías, no guardan relación con el colapso del muro de contención.

Centro de atención a familiares habilitado en Subirats El centro de atención para familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Gelida se ha habilitado en el centro cívico de la urbanización Casablanca, en la calle Moreres, 2, del municipio de Subirats.