Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaGroenlandiaSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida

Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención

Descarrilamiento de un tren en Gelida

Descarrilamiento de un tren en Gelida

Ver galería

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve. / Ferran Nadeu

Jose Real

Eduardo López Alonso

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se ha producido entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario.

Visualización de un tren descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.
Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  2. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  3. Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
  4. ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?
  5. Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
  6. Lo tiene una familia de Adamuz': feliz desenlace de la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba
  7. Protecció Civil envía mensajes de alerta por olas de hasta 7 metros en la costa de Barcelona, Girona y el Ebre
  8. Una combinación excepcional de factores': los expertos analizan el descarrilamiento de trenes en Adamuz

La menopausia provoca pérdida de cabello en cuatro de cada 10 mujeres: "Sufres mucho porque sientes el estigma"

La menopausia provoca pérdida de cabello en cuatro de cada 10 mujeres: "Sufres mucho porque sientes el estigma"

La terapia hormonal en la menopausia toma impulso tras retirar EEUU el aviso sobre su vínculo con el cáncer

La terapia hormonal en la menopausia toma impulso tras retirar EEUU el aviso sobre su vínculo con el cáncer

Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat

Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat

DIRECTO | Rodalies seguirá suspendido en toda Catalunya al menos hasta las 9.30 horas por motivos de seguridad

DIRECTO | Rodalies seguirá suspendido en toda Catalunya al menos hasta las 9.30 horas por motivos de seguridad

La mediación gana peso como vía para resolver conflictos vecinales

La mediación gana peso como vía para resolver conflictos vecinales

Una juez de Vilafranca investiga las causas del accidente mortal de un tren en Gelida: "Estaba todo destrozado"

Una juez de Vilafranca investiga las causas del accidente mortal de un tren en Gelida: "Estaba todo destrozado"

Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención

Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención

Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos

Adif suspende la circulación de Rodalies en Catalunya tras dos descarrilamientos