Detenida en Málaga la madre de un bebé que dio positivo en cannabis por lactancia materna

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado día 15 de enero en Málaga a la madre de un bebé que dio positivo en cannabis durante el ingreso en un hospital por una afección respiratoria. Según la investigación, el niño se intoxicó a través de la lactancia materna.

Agentes del Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a la progenitora del crío por su presunta implicación en un delito de lesiones por imprudencia grave, han informado desde la Policía Nacional en una nota. Por su parte, el bebé recibió el alta médica después de once días en el hospital tras una evolución favorable.

Una afección respiratoria grave condujo al ingreso del bebé de cuatro meses en un hospital en Málaga. Según han explicado, durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y tras la práctica de una analítica, el pequeño dio positivo en sustancias cannábicas.

Consumidores habituales

Las pesquisas condujeron a indagar en el entorno familiar, confirmando que los progenitores eran "consumidores habituales" de estupefacientes, han indicado desde la Comisaría. Así, la madre llegó a reconocer haber consumido cannabis coincidiendo con la lactancia materna.

Finalmente, el Grupo de Menores detuvo a la investigada, de 24 años, poniéndola en libertad tras las diligencias de trámite. De los hechos se dio oportuno conocimiento a la autoridad judicial, así como al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, que ha decretado otorgar el cuidado provisional del bebé a una abuela.