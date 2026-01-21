¿Cómo será el corte de la AP-7, cuánto durará y qué alternativas hay?

La autopista AP-7 queda cortada desde este miércoles 21 de enero a las 19.00 horas en sentido sur (Tarragona) entre Sant Sadurní d'Anoia y Vilafranca del Penedès por la afectación en la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó un tren de la línea R4 de Rodalies el martes por la noche en Gelida y que causó la muerte de un maquinista en prácticas. ¿Cómo será el corte? ¿Cuál es el tramo afectado? ¿Cúanto durará? ¿Qué alternativas hay? Damos a continuación respuesta a estos interrogantes

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicado que el corte se hace a petición de los técnicos del Ministerio de Transportes, para facilitar la retirada del tren accidentado y reparar las afectaciones en el subsuelo de la autopista. Esta medida se ha acordado de manera coordinada entre el Servei Català de Trànsit, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los Mossos d’Esquadra, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar las tareas técnicas que deben ejecutarse en este punto.

Este es el tramo cortado de la AP-7 Mapas de ubicación

El tramo afectado es de 22 kilómetros; los comprendidos entre Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d'Anoia. Concretamente entre el punto kilométrico 171 y el 193.

En un principio la restricción se mantendrá durante los próximos días, a la espera de nuevas evaluaciones técnicas que determinen la evolución de los trabajos y la reapertura con garantías. En función de esos trabajos se levantarán antes o después esas restricciones.

Lamiel calcula que la medida afectará a unos 120.000 vehículos y 25.000 vehículos pesados y recomienda que los vehículos circulen por la A-2 hasta Igualada y sigan por la C-15 hasta el litoral, donde puede acceder a las vías C-31 y C-32. También recuerdan a quienes avancen en sentido sur hasta Martorell que pueden coger la A-2 para acercarse a estas carreteras del litoral. Para los conductores desde Cassà de la Selva que el Eix Transversal (C-25) es una buena opción para acceder al centro de la península y que la combinación de la C-58 y la B-40 también permite coger la A-2 en dirección a Lleida.

Mientras dure la restricción, los vehículos serán desviados por rutas alternativas en función del destino, con el objetivo de equilibrar el tráfico y minimizar las afectaciones. Estas son las opciones:

• C-25 | hacia el interior

• N-340 y C-15 | hacia el Penedès

• C-32 | por el litoral

• C-58 / B-40 | conexión con la A-2

• A-2 en Martorell

El Servei Català de Trànsit reforzará la información a pie de carretera mediante paneles móviles situados en los puntos estratégicos de decisión y desvío. Paralelamente, la incidencia también se está anunciando en los paneles de mensaje variable fijos de la red viaria.