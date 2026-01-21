Los Mossos d'Esquadra ya analizan la caja negra del tren accidentado en Gelida

Los investigadores de los Mossos d'Esquadra desplegados en la zona cero del accidente de tren de la R4 de Rodalies ocurrido la noche del martes en Gelida han recuperado ya la caja negra y ya la están analizando.

Según ha informado la policía catalana, el equipo de investigación desplegado en el lugar del siniestro ha recogido la máxima información para establecer la cronología y las causas del accidente, que se ha cobrado la vida de un maquinista en prácticas, Fernando Huerta, de 27 años y originario de Sevilla, y que ha causado heridas de diversa consideración a alrededor de 40 personas, cinco de ellas de gravedad.

Entre esa información recabada esta mañana, los especialistas en accidentes ferroviarios de los Mossos han recuperado la caja negra. Ha sido poco después de las 11.00 horas, después de que los Bomberos de la Generalitat hayan estabilizado la zona, cuando los agentes han iniciado una inspección ocular de la zona, con la ayuda de la unidad de drones.

La investigación deberá determinar las consecuencias del accidente, que, según los primeros datos oficiales, se produjo cuando un muro de contención se desprendió y cayó sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con pasaje. El mayor impacto se lo llevó el primer vagón, donde estaba el maquinista acompañado de otros tres maquinistas en formación.

La principal hipótesis que se baraja es que el siniestro se debió al "desprendimiento de un talud", puesto que el accidente se produjo en un punto en el que la línea férrea pasa por debajo de la autopista AP-7, de manera que "probablemente" cedió terreno, según han informado mandos de los Bomberos de la Generalitat.

Ahora, los investigadores de los Mossos tratan de averiguar si el muro de contención cayó antes de que pasara el tren por el punto del accidente o justo cuando circulaba por ese tramo de vía.

Además de las pruebas recabadas en el lugar del siniestro, los investigadores prevén tomar declaración a maquinistas y a diferentes testimonios.

La comisaría general de investigación criminal y el Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de los Mossos d'Esquadra, que es la unidad encargada de las funciones de seguridad ciudadana e investigación en infraestructuras y líneas ferroviarias, se han hecho cargo de la investigación, que tutela el juzgado de Vilafranca del Penedès.