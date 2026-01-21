La borrasca 'Ingrid' provocará olas, lluvia y nevadas a partir del viernes en amplias zonas de la Península

Una nueva borrasca, denominada 'Ingrid' por el servicio meteorológico portugués, provocará olas, lluvia y nevadas a partir del viernes en amplias zonas de la Península, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"A partir del viernes causará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la Península", ha señalado el organismo estatal a través de un mensaje en su perfil de 'X'. En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que consulte los avisos en vigor en la web y la 'app' de AEMET.

El nuevo temporal se suma a la borrasca Harry, que este miércoles está dando sus últimos coletazos, dejando una situación de inestabilidad generalizada en la Península y Baleares, así como precipitaciones persistentes y fuertes en Galicia y Cádiz, aunque la borrasca se alejará por el Mediterráneo abriendo algunos claros. El temporal ha provocado al menos un muerto en el Empordà, destrozos en la costa catalana y ríos al límite del desbordamiento.

La AEMET ha lanzado además un aviso rojo por olas de más de nueve metros en A Coruña en la noche de este miércoles al jueves, alertando a la ciudadanía que no se acerque a playas, acantilados y espigones.

El paso de sistemas frontales dejará cielos cubiertos y precipitaciones en todo el oeste peninsular, afectando de oeste a este a toda la Península. Se esperan precipitaciones persistentes y fuertes en Galicia y Cádiz y en menor medida en zonas occidentales de Andalucía y en áreas de montaña de la vertiente atlántica, con la cota de nieve en 1.100/1.300 metros en el centro y mitad norte pudiendo bajar hasta los 900/1.100 metros en el Sistema Central.

Las temperaturas máximas descenderán en la zona entre Navarra, Madrid y Cuenca, con aumentos en el resto; mientras las mínimas en general aumentarán en la mitad oeste, Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur, sin cambios en el resto.

Por otro lado, se esperan intervalos y rachas muy fuertes de viento en Galicia, Cantabria, alto Ebro, meseta Norte, Estrecho, Alborán y Baleares, también posibles en entornos de montaña del norte. En Canarias, viento moderado y cielos nubosos con probables precipitaciones débiles al norte de las islas montañosas.