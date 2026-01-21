El derrumbe de un muro de la AP-7 justo cuando pasaba el tren de la R4 causó el accidente de Gelida

La investigación del accidente mortal de un tren de Rodalies de la R4 en Gelida que la noche del martes dejó un muerto -el maquinista en prácticas Fernando Huertas, de 27 años y originario de Sevilla- y 37 heridos apunta como principal hipótesis a un derrumbe parcial de un muro de contención de la AP-7 que cedió justo cuando pasaba la cabina y el primer vagón del tren, según han explicado fuentes de la investigación policial.

Esta tesis la ha avalado este miércoles en rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha explicado que el maquinista no tuvo la posibilidad de evitar el impacto, ya que el muro este "cayó parcialmente sobre la cabina" en el momento en que pasaba el tren. El mayor impacto se lo llevó el primer vagón, donde estaba el maquinista acompañado de otros tres maquinistas en formación, y los siguientes.

"Si la velocidad no hubiera sido de 60 km/h la desgracia podría haber sido mayor", ha afirmado Puente

Puente también ha atribuido el accidente a "las condiciones meteorológicas". "Estamos hablando de un muro de contención que contiene un talud de tierra que se saturó de agua y que ha incrementado el peso hasta que ha tirado el muro", ha explicado el ministro, que ha subrayado que no hubo ningún fallo en los sistemas de seguridad y de detección de objetos en la vía.

EL ACCIDENTE DE GELIDA Infografía sobre el accidente de Gelida.

Varias fuentes de los servicios de emergencias coinciden en apuntar que la inestabilidad del muro pudo deberse a los temporales de lluvia y viento que en los últimos meses han azotado la zona y que pueden haber desgastado la infraestructura, que cedió este martes por la noche justo al pasar el tren.

Menor velocidad

El ministro ha detallado que el tren circulaba a 60 km/h, dado que era un tramo de velocidad limitada por obras, pese a que, en circunstancias normales en este punto los trenes pueden circular hasta a 140 km/h. "Si la velocidad no hubiera sido de 60 km/h podría haber habido una mayor desgracia, porque el golpe se habría transmitido al resto del vehículo y habría producido muchas víctimas", ha dicho Puente.

Así pues, pese a que la investigación de los Mossos d'Esquadra está abierta, todo apunta a cierta inestabilidad del muro de la AP-7. La policía también analiza ya la caja negra del tren, que han podido recuperar este miércoles, después de que los Bomberos de la Generalitat hayan estabilizado la zona del siniestro. Los efectivos de la policía científica han recopilado ya información sobre el frenado del tren, el estado de las vías y del muro de contención y han tomado declaración a algunos de los pasajeros del tren siniestrado.

El Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de los Mossos d'Esquadra es la que se ocupa de la investigación del siniestro que tutela el Juzgado de Instrucción número 4 de Vilafranca del Penedès. A este juzgado remitirán sus informes y los que les proporcionen los bomberos, Adif y Renfe.

A lo largo de este miércoles, los equipos técnicos han tenido que apuntalar el talud para poder retirar después con una grúa los vagones. Asimismo, han tenido que calibrar si el corrimiento de tierras que ha causado el derrumbe del muro también afecta al túnel y al puente sobre los que está la AP-7.

Debido al estado de la infraestructura, el Ministerio de Transportes, titular de la vía, ha decidido, junto al Servei Català de Trànsit, cortar este tramo de la autopista en dirección sur (Tarragona) tras apreciar riesgo de derrumbe para poder así iniciar obras de mejora. El corte desde Martorell a Vilafranca del Penedès se prolongará durante varios días. Por su parte, Renfe y Adif iniciarán las obras de reparación de la vía ferroviaria una vez se retire el tren siniestrado, cosa que está previsto que ocurra durante la noche.