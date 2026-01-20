Vídeo | Las imágenes de la borrasca Harry, que arrasa Girona con intensas lluvias y ríos desbordados

Diez comunidades autónomas están este martes en alerta por temporal marítimo, lluvias, vientos, nevadas y aludes, entre las que está Catalunya, que vive el último coletazo de la borrasca Harry. La peor situación se está viviendo en Girona, donde se acumularán más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas y localmente podrán superarse los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Protecció Civil ha enviado una alerta a las comarcas del Alt y Baix Empordà, la Selva y el Gironès por las fuertes lluvias, que han arrastrado a un hombre en la riera de Palau-sator (Baix Empordà), al que buscan los equipos de emergencia. También preocupa el temporal marítimo, especialmente en el Empordà y en el litoral de Tarragona, zonas que podrán alcanzar olas de hasta 10 metros por vientos marinos de hasta 70 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja por lluvias torrenciales en el Alt Empordà y el Baix Empordà (Girona) este martes sobre las 10.58 horas. Y el Ayuntamiento de Girona ha recomendado a sus habitantes que suban a las plantas superiores de aquellas casas que estén ubicadas cerca del río Onyar y cerrar los bajos comerciales ante el temporal de lluvias e inundaciones que afectan a la ciudad.

Precaución hasta las 17 horas

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha manifestado que "preocupan" los afluentes del río Ter a su paso por los núcleos urbanos por el riesgo de desbordamiento, por lo que ha pedido a la población que respete las restricciones de movilidad decretadas hasta las 17.00 horas de este martes y que esté atenta a la las indicaciones de Protecció Civil para minimizar riesgos personales.

Más de 200 litros en Portbou

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca ha dicho que este episodio dejará hasta 223 litros por metro cuadrado (l/m2) en Portbou (Girona), 173 l/m2 en Roses (Girona) o 172 l/m2 en Palafrugell (Girona), pero que "no es comparable" con el temporal Gloria, que dejó más de 500 l/m2 en algunas zonas, y ha añadido que se espera que el miércoles finalicen las lluvias intensas.

También, que no se acerquen a la costa: "Una ola de 4 metros puede hacerte caer, puede arrastrarte", ha enfatizado Solé, que ha solicitado mucha precaución en las actividades náuticas por un temporal de magnitud importante, en sus palabras textuales.