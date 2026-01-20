TRAGEDIA FERROVIARIA
La tragedia de Adamuz vuelve a golpear a Alcorcón: muere una mujer que trabajaba como profesora en el I.E.S. Los Castillos
Tras la muerte de Pablo, el maquinista del Alvia criado en el municipio madrileño, este martes se ha confirmado que la también vecina María del Carmen Abril, de 50 años, ha fallecido
Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo
La tragedia ferroviaria de Adamuz vuelve a golpear a Alcorcón. María del Carmen Abril, una mujer de 50 años de edad que trabajaba en el municipio como profesora dando clases en el I.E.S. Los Castillos, está entre las personas fallecidas en el accidente ferroviario del domingo por la tarde, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), su lugar de nacimiento.
En un comunicado oficial, el consistorio de la localidad cordobesa ha trasladado sus condolencias y su “profundo pesar” por la pérdida de su vecina, "acompañando en el sentimiento a la familia, amistades y seres queridos". La mujer permanecía desaparecida desde el domingo y hace escasas horas se ha confirmado que está entre las 41 víctimas mortales que refleja el último balance oficial.
Las tareas de rescate de los cuerpos están siendo muy complicadas debido a los díficiles accesos hasta el lugar del accidente y la situación en que quedaron los trenes. Hay varias decenas de desaparecidos de los que aún no se ha ofrecido información debido a las complicaciones para rescatar los cuerpos.
Por el momento se cifra en 41 las personas desaparecidas, cuyos familiares se están desplazando a Córdoba y a otros puntos con centros sanitarios para intenar obtener información sobre sus seres queridos. Esa cifra puede ir cambiando conforme los servicios de emergencias tengan acceso completo a los vagones. Hay víctimas mortales que aún no han sido identificadas, por lo que los agentes encargados de la investigación están tomando muestras de ADN de sus familiares para cotejar los registros y poder identificar a las víctimas.
La muerte de Pablo, el maquinista del Alvia
Se trata de la segunda víctima mortal relacionada con Alcorcón tras confirmarse este lunes el fallecimiento de Pablo, el maquinista del Alvia que tenía 27 años y pasó su infancia en el municipio madrileño, donde estudió en el IES La Arboleda, en la avenida del Oeste.
Pablo tenía 27 años y se había criado en la localidad madrileña de Alcorcón, donde estudió en el IES La Arboleda, en la avenida del Oeste. Tras completar el bachillerato, cursó el grado de Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid durante tres años. En 2019 dio un giro a sus estudios y comenzó la formación específica como maquinista en Cetren, el primer centro privado homologado para formar personal ferroviario, donde consiguió la licencia y el diploma. Tras ello, se incorporó a Renfe como maquinista a jornada completa.
A pesar de que comenzó a trabajar lejos de casa, llevaba meses circulando en las rutas de larga distancia que salen de Madrid hacia el sur, informa El Correo, y pudo volver al barrio de Ondarreta de Alcorcón, donde también residen sus familiares. En el momento del accidente, acumulaba más de cinco años de experiencia al mando de trenes. Tras la colisión, Renfe intentó contactar telefónicamente con él durante cerca de media hora sin obtener respuesta, según ha desvelado El Mundo, y los equipos de rescate localizaron su cuerpo sin vida en las inmediaciones del Alvia.
