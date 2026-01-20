Riesgo de inundación
El temporal obliga a cerrar una decena de centros de atención primaria y consultorios de Girona
En total hay 12 entre el Gironès y el Alt Empordà y Baix Empordà
Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat
Laura Teixidor
El temporal de levante que afecta a las comarcas gerundenses ha obligado a cerrar temporalmente una decena de centros de atención primaria y consultorios locales debido a las afectaciones provocadas por la lluvia intensa y persistente.
En estos momentos, los centros de salud cerrados son:
CAP Vila-roja (Girona)
Consultorio Local de Pont Major (Girona)
Consultorio Local de Canet d’Adri
Consultorio Local de Sant Jordi Desvalls
Consultorio Local de Port de la Selva
Consultorio Local de Portbou
Consultorio de Riudarenes
Consultorio Local de Peratallada
Consultorio Local de Verges
Consultorio Local de Colomers
Consultorio Local de l’Estartit
Por otra parte, desde las 13 horas también permanece cerrado el CAP de Santa Clara siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento de Girona. Las urgencias se atenderán en el CUAP Güell. La atención domiciliaria no se ve afectada.
El Departament de Salut recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier urgencia médica, pueden llamar al 061 Salut Respon o dirigirse al CAP de referencia de su área básica de salud.
Los servicios sanitarios continúan pendientes de la evolución del temporal e informarán de la reapertura de los centros tan pronto como se recuperen las condiciones de seguridad y accesibilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
- Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
- ¿Qué significan los 3 días de luto oficial en España por la muerte del papa Francisco?
- Niubó defiende la propuesta de inicio escolar para el 8 de septiembre de infantil a bachillerato: 'Es equilibrada
- Nuevas ayudas del Plan Veo: requisitos y cómo solicitar las ayudas para gafas y lentillas
- ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet
- Calendario escolar 2026 en Catalunya. Fechas con festivos incluidos
- Cazado en Barcelona cuando iba al dentista: así han atrapado al narco italiano fugado Massimiliano del Vecchio