El temporal obliga a cerrar una decena de centros de atención primaria y consultorios de Girona

El temporal de levante que afecta a las comarcas gerundenses ha obligado a cerrar temporalmente una decena de centros de atención primaria y consultorios locales debido a las afectaciones provocadas por la lluvia intensa y persistente.

En estos momentos, los centros de salud cerrados son:

CAP Vila-roja (Girona)

Consultorio Local de Pont Major (Girona)

Consultorio Local de Canet d’Adri

Consultorio Local de Sant Jordi Desvalls

Consultorio Local de Port de la Selva

Consultorio Local de Portbou

Consultorio de Riudarenes

Consultorio Local de Peratallada

Consultorio Local de Verges

Consultorio Local de Colomers

Consultorio Local de l’Estartit

Por otra parte, desde las 13 horas también permanece cerrado el CAP de Santa Clara siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento de Girona. Las urgencias se atenderán en el CUAP Güell. La atención domiciliaria no se ve afectada.

El Departament de Salut recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier urgencia médica, pueden llamar al 061 Salut Respon o dirigirse al CAP de referencia de su área básica de salud.

Los servicios sanitarios continúan pendientes de la evolución del temporal e informarán de la reapertura de los centros tan pronto como se recuperen las condiciones de seguridad y accesibilidad.