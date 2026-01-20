El temporal cubre de nieve la Cerdanya y el Ripollès, y provoca cortes de luz en el Berguedà

La 'llevantada' que desde este lunes afecta a Catalunya ha dejado espesores de hasta 50 centímetros de nieve nueva en puntos altos del Pirineo y del Prepirineo –de hecho, la nevada ha caído con fuerza en la Cerdanya y el Ripollès–, pero también ha blanqueado cotas más bajas, por debajo de los 700 metros. Una decena de carreteras afectadas por el hielo, la falta de suministro eléctrico y de telefonía en Gósol y el desprendimiento de dos rocas en Bagà son algunas de las incidencias más relevantes en las comarcas pirenaicas centrales.

Las quitanieves trabajan en el collado de la Creueta

En el Berguedà, el alcalde de Castellar de n’Hug (1.395 m), Salvador Juncà, dice que ha nevado durante toda la mañana, pero que por la tarde ha llovido y eso ha impedido que la nieve cuajara en las calles del pueblo, donde no se ha registrado ninguna incidencia ni afectación. A unos cuatro kilómetros del núcleo urbano, en la carretera que une Castellar de n’Hug con La Molina por el collado de la Creueta, se acumulan entre 70 y 80 centímetros de nieve. Aun así, la vía se mantiene abierta gracias al trabajo constante de las quitanieves a lo largo de todo el día.

Desprendimiento de rocas de 200 kilos en Bagà

En Bagà no ha nevado, pero sí ha llovido, y la lluvia acumulada de estos últimos días provocó el desprendimiento de dos grandes rocas, de unos 200 kilos cada una, en la carretera que une Bagà con el santuario de Paller. El incidente se produjo este lunes y ese mismo día se pudieron retirar las piedras, lo que permitió reabrir el tráfico con normalidad. En cuanto a la carretera del collado de Pal, se acumulan muchos centímetros de nieve, está cortada, y este miércoles está previsto que suba una quitanieves de grandes dimensiones para retirar la nieve acumulada, según ha explicado el alcalde de Bagà, Lluís Casas.

Gósol, sin luz ni telefonía

En Gósol tenían acumulados unos 30 centímetros de nieve este martes y desde primera hora de la tarde el municipio se encuentra sin suministro eléctrico ni servicio telefónico. Según ha explicado el alcalde, Rafel López, se trata de nieve muy pesada que ha afectado a uno o varios cables eléctricos. De momento todavía no se ha localizado el punto exacto de la avería y no se podrá reparar como mínimo hasta este miércoles, por lo que no se prevé el restablecimiento de la luz de inmediato. Esta situación ha obligado, por ejemplo, a cerrar la escuela antes de hora y todo apunta a que este miércoles tampoco habrá clases.

En cuanto a la movilidad, la carretera para acceder a Gósol se encuentra en buen estado, pero circular por las calles del pueblo es más complicado a causa de la acumulación de nieve tras cinco días consecutivos de nevadas.

Todavía en el Berguedà, la nevada de hoy ha aportado 50 centímetros de nieve nueva en el refugio de Rasos de Peguera (1.754 m).

Tarde de nevada en la Seu

En el Alt Urgell, por ejemplo, ha empezado a nevar en la Seu d’Urgell (691 metros) hacia las 15.45 horas, mientras que en Josa i Tuixén (a 1.200 m) ya lo hacía desde las 8 de la mañana. En este punto, el espesor de nieve nueva rondaría los 15 centímetros, según Meteo la Seu d’Urgell.

Cuatro centímetros de nieve en Puigcerdà

En la Cerdanya, la nevada ha afectado a todas las cotas. En Puigcerdà se habían acumulado cuatro centímetros a las 16.00 horas. Las carreteras de la comarca se mantienen limpias gracias a los servicios de mantenimiento, aunque hay que circular con precaución.

Una decena de carreteras afectadas

A las 18.00 horas, en toda Catalunya hay una decena de carreteras afectadas por el hielo. Además de la BV-4031, de Castellar de n’Hug a Toses, también están la BV-4024, en Guardiola de Berguedà; la C-162, de Riu de Cerdanya a Fontanals de Cerdanya; la C-462, de La Coma i la Pedra a Alàs i Cerc; la C-563, en Josa i Tuixén; y la N-260, de Planoles a Guils de Cerdanya. También, la GI-541, en Sant Hilari Sacalm; la C-28, de Salardú a Alt Àneu; y la C-142b, en Naut Aran.

Alerta en las últimas horas del temporal

Desde la Generalitat, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a no asumir riesgos en las zonas afectadas por la 'llevantada'. Aunque el episodio meteorológico va a la baja, ha advertido de que todavía se espera un acumulado de agua importante, especialmente en las zonas de los principales afluentes del río Ter, lo que puede provocar desprendimientos en los próximos días.

Protección Civil mantiene en alerta el Plan INUNCAT, así como el Plan NEUCAT a causa de las nevadas, ya que la acumulación de nieve puede comportar riesgo de aludes por encima de los 2.000 metros.