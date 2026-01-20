Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal de levante

Protecció Civil envía una alerta por crecida de ríos y riesgo de inundaciones en Catalunya

El aviso advierte del riesgo de inundaciones y desbordamientos en los ríos en Alt y Baix Empordà, Selva y Gironès

Los equipos de rescate buscan a un hombre arrastrado por la riera en el municipio de Palau-sator

Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat

El río Onyar, muy cargado de agua a su paso por Girona

El río Onyar, muy cargado de agua a su paso por Girona

El río Onyar, muy cargado de agua a su paso por Girona / GERARD VILÀ / ACN

Germán González

Germán González

Ante el avance del temporal de levante y la acumulación de lluvia, Protecció Civil ha enviado una alerta telefónica por riesgo de inundaciones y desbordamientos en los ríos en el Alt y Baix Empordà, la Selva y el Gironès. El organismo también emplaza a evitar desplazamientos hasta las cinco de la tarde. De hecho, los equipos de rescate están buscando a un hombre arrastrado por la riera en el municipio de Palau-sator.

"No os acerquéis a los márgenes de los ríos, no bajéis a los sótanos y, si entra entra agua, subid a los pisos superiores", insta el aviso.

Lo cierto es que, tras el temporal de Navidad y esta nueva borrasca –que ha arreciado esta madrugada y está dejando acumulaciones de agua muy importantes–, los ríos catalanes se encuentran muy tensionados y en las comarcas de Girona un grueso de ellos ya han alcanzado el umbral de alerta.

En este sentido, Protecció Civil ha pedido restringir la movilidad a pie y en vehículo a la ciudad de Girona en la zona más cercana al río Onyar, uno de los que más preocupan por su caudal en aumento, junto con el Daró en la Bisbal d'Empordà y Serra de Daró. Ambos han superado el umbral de peligro.

Caudal de los ríos

De hecho, se está haciendo seguimiento del incremento del caudal de los ríos y rieras, con atención a las comarcas gerundenses, en especial en el Gironès, la Selva y el Baix Empordà. Las clases se han suspendido en estas tres comarcas, así como en el Alt Empordà, por el riesgo de desbordamiento de los ríos.

El caudal del Daró en La Bisbal es de 496 m3 por segundo, y de 189 en Serra de Daró, donde se prevé un aumento significativo de caudal proveniente de aguas arriba. El Onyar se acerca a los 300 m3 por segundo en Girona. También van muy llenos la Tordera en Fogars de la Selva, con 230, y el Manol en Santa Llogaia de Àlguema, con 75 m3 por segundo.

Además, el Brugent en Amer se acerca a los 60 m3, la riera de Gotarra en Campllong se encuentra en 126 m3 y el Onyar al paso por Riudellots de la Selva en 126 m3. Se prevé que también superen el umbral de peligro durante la mañana el río Ter a su paso por Colomers y Torroella de Montgrí.

Entre la medianoche y las 9 h han caído 111 litros en Palafrugell, 81 en Torroella de Montgrí, y 72 en Castell d'Aro y Roses, según el Servicio Meteorológico de Catalunya. Son registros que se suman a las decenas de litros del lunes.

Además, el viento de gregal se ha reforzado y se han registrado rachas de 87 km/h en Portbou y 78 en Barcelona. Durante la tarde, el viento aflojará.

