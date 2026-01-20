Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaOsteomielitis púbicaValentinoLluvia CatalunyaNoruegaTrumpGaudíJulio IglesiasBarcelonaElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

PACMA pide autorización urgente para rescatar al perro desaparecido en Adamuz

El Partido Animalista pide a la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que autoricen el rescate de Boro, el can al que una familia busca por los alrededores del siniestro

"Todavía no sabemos nada de él. Es uno más de la familia, necesitamos que se difunda por favor": continúa la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo

Una embarazada que iba en el tren de Málaga durante el accidente ferroviario, en la UCI tras ser rescatada por los Bomberos: &quot;Está intubada&quot;

Una embarazada que iba en el tren de Málaga durante el accidente ferroviario, en la UCI tras ser rescatada por los Bomberos: "Está intubada"

Ignacio A. Castillo

Málaga
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Partido Animalista PACMA ha solicitado este martes de forma urgente a la Guardia Civil de Córdoba y al Ministerio del Interior que autoricen el acceso de un equipo especializado para rescatar con vida a Boro, el perro de una familia malagueña desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

La petición ha sido remitida por el presidente nacional de la formación, Javier Luna, ante la preocupación por el estado del animal, que viajaba con su familia en uno de los vagones descarrilados del tren de la compañía Iryo. Según la información recabada por PACMA, el perro ha sido visto con vida en las inmediaciones del lugar del accidente, donde deambula en una zona de alto riesgo, tanto para su integridad como para la seguridad del entorno.

Una mujer embarazada, en la UCI

Desde el partido animalista explican que la familia de Boro continúa buscándolo sin descanso en los límites del perímetro de seguridad establecido tras el siniestro, mientras uno de sus miembros permanece ingresado en la UCI como consecuencia del accidente ferroviario.

PACMA advierte de que la falta de autorización para el acceso de rescatistas especializados está impidiendo una intervención que podría resultar decisiva para salvar la vida del animal y evitar “una tragedia añadida” a las ya derivadas del choque de trenes. Por este motivo, la formación ha solicitado formalmente que la Guardia Civil permita el acceso urgente de un equipo profesional de rescate animal al entorno próximo al accidente.

Rescate Animal del Sur

En concreto, PACMA propone que la actuación sea realizada por Rescate Animal del Sur, junto a un rescatista especializado, con el objetivo de proceder a la localización, captura segura y rescate de Boro, utilizando medios técnicos adecuados y garantizando la seguridad de todos los implicados.

Noticias relacionadas y más

El Partido Animalista PACMA subraya que se trata de una intervención estrictamente humanitaria, coordinada y profesional, que no interferiría en ningún caso con las labores de investigación y seguridad que continúan desarrollándose en la zona del accidente ferroviario de Adamuz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  2. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  3. Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
  4. Lo tiene una familia de Adamuz': feliz desenlace de la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba
  5. Protecció Civil envía mensajes de alerta por olas de hasta 7 metros en la costa de Barcelona, Girona y el Ebre
  6. Una combinación excepcional de factores': los expertos analizan el descarrilamiento de trenes en Adamuz
  7. Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
  8. El tren de Iryo chocó contra dos vagones de Renfe: 'El impacto ha sido terrible', explica Óscar Puente

El hombre que va a investigar el accidente de Adamuz: "Las causas apuntan a la interacción entre los ejes del Iryo y la infraestructura"

Así afecta el cannabis al cerebro de los adolescentes: un grupo reducido de células distintas de las neuronas media en la pérdida de memoria

Así afecta el cannabis al cerebro de los adolescentes: un grupo reducido de células distintas de las neuronas media en la pérdida de memoria

El siniestro de Adamuz obliga a Angrois a recordar: "Te vuelven todas las imágenes"

El siniestro de Adamuz obliga a Angrois a recordar: "Te vuelven todas las imágenes"

PACMA pide autorización urgente para rescatar al perro desaparecido en Adamuz

Dónde se suspenden hoy las clases en Catalunya por el temporal de lluvias

Dónde se suspenden hoy las clases en Catalunya por el temporal de lluvias

Desaparecido un hombre en la riera de Palau-sator en plena alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos en Girona

Desaparecido un hombre en la riera de Palau-sator en plena alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos en Girona

Europa y Norteamérica sufren sequías agrícolas pese a las lluvias: el cambio climático agrava el problema

Europa y Norteamérica sufren sequías agrícolas pese a las lluvias: el cambio climático agrava el problema

Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila estos coches

Multas de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila estos coches