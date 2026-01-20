Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoOftalmólogosLluviasSalvador IllaOsteomielitis púbicaBegoña GómezGroenlandiaBrooklyn BeckhamBarcelonaElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Testimonio

Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible"

Los familiares de las personas que no están aún identificadas aguardan noticias en el centro cívico Poniente Sur

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo

Osiris Sevilla, mujer de uno de los desaparecidos, atiende a los medios a las puertas del centro cívico poniente Sur de Córdoba.

Osiris Sevilla, mujer de uno de los desaparecidos, atiende a los medios a las puertas del centro cívico poniente Sur de Córdoba. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Córdoba
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla.

La mujer llegó a Córdoba en taxi, desde Madrid, y reconoce tener una "angustia terrible" porque no tiene ninguna noticia de su esposo. Ante los medios, Osiris pone el último audio que le envió Víctor, en el que le explicaba dónde le esperaría y dónde podrían encontrarse en Sevilla antes de regresar a tierras onubenses.

Lo último que han podido comentarle en el centro cívico, donde numerosos psicólogos hacen labores de acompañamiento a los familiares de los desaparecidos, es que toca esperar. "Su familia me está llamando constantemente, sus padres son muy mayores y quieren saber qué ha pasado", relata Osiris sin poder contener las lágrimas.

"Víctor era una persona trabajadora, una persona sin vicios. Estaba dedicado a su familia", ha comentado Yamilei, cuñada del desaparecido, quien también ha explicado que han contactado con un hijo de una pareja anterior del hombre para que se haga las pruebas de ADN en Sevilla.

Noticias relacionadas y más

Como Yamilei, son numerosos los familiares y allegados de desaparecidos que esperan noticias en el centro cívico Poniente Sur, al lado de la plaza toros, donde el trasiego de voluntarios de Cruz Roja, Policía y periodistas es constante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
  2. Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
  3. ¿Qué significan los 3 días de luto oficial en España por la muerte del papa Francisco?
  4. Niubó defiende la propuesta de inicio escolar para el 8 de septiembre de infantil a bachillerato: 'Es equilibrada
  5. Nuevas ayudas del Plan Veo: requisitos y cómo solicitar las ayudas para gafas y lentillas
  6. ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet
  7. Calendario escolar 2026 en Catalunya. Fechas con festivos incluidos
  8. Cazado en Barcelona cuando iba al dentista: así han atrapado al narco italiano fugado Massimiliano del Vecchio

Las benzodiacepinas "no son la solución" para el insomnio: los médicos piden que España financie mejores fármacos

Las benzodiacepinas "no son la solución" para el insomnio: los médicos piden que España financie mejores fármacos

La crecida del río Onyar pone el alerta a Girona

Vídeo | Las imágenes de la borrasca Harry, que arrasa Girona con intensas lluvias y ríos desbordados

Vídeo | Las imágenes de la borrasca Harry, que arrasa Girona con intensas lluvias y ríos desbordados

Calles inundadas y cortes de carreteras en Llançà (Girona) por el temporal de lluvias

Asturias y Cantabria defienden en el Supremo las “extracciones” de lobos y los ecologistas argumentan que van contra la ley

Asturias y Cantabria defienden en el Supremo las “extracciones” de lobos y los ecologistas argumentan que van contra la ley

Los Reyes de España visitan en Adamuz, la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Directo | Aviso rojo por lluvias torrenciales en el Empordà: suspendida la búsqueda del hombre desaparecido en Palau-sator

Directo | Aviso rojo por lluvias torrenciales en el Empordà: suspendida la búsqueda del hombre desaparecido en Palau-sator

Un collar inteligente reconstruye el habla en pacientes que han perdido la voz tras un accidente cerebrovascular

Un collar inteligente reconstruye el habla en pacientes que han perdido la voz tras un accidente cerebrovascular