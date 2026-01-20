La mujer que sufrió 40 cuchilladas en Mallorca culpa a su expareja de la brutal agresión

La mujer que sufrió 40 cuchilladas a las afueras de Costitx (Mallorca) el pasado 30 de noviembre de 2025 de madrugada inculpó ayer a su expareja de la brutal agresión. La víctima compareció ayer por la mañana ante la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Palma que investiga los hechos. La joven incriminó a su excompañero sentimental del ataque directo y por sorpresa que sufrió en plena madrugada cuando se hallaba sola dentro de su coche. En su declaración judicial, ratificó que él apareció de forma súbita, le rompió el cristal de la ventanilla del vehículo y luego notó un fuerte golpe en el cuello. Posteriormente, dijo no recordar nada más.

La perjudicada en esos momentos tenía vigente una orden de protección por una denuncia anterior por maltrato. El acusado sabía que tenía prohibido aproximarse a su expareja porque se le notificó esta medida hacía más de un mes, el 24 de octubre.

Pese a la orden de alejamiento, el hombre, de 31 años, acudió esa madrugada a las inmediaciones de una casa de campo de Costitx donde se celebraba una fiesta. El acusado, que ingresó en prisión en diciembre por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa y otro de quebrantamiento de medida cautelar, sabía que la víctima se hallaba allí.

Según confirmaron ayer varios testigos que prestaron declaración en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma, el sospechoso se aseguró esa misma noche de que la joven estaba en la fiesta al contactar con algunos de los invitados a través de redes sociales. Incluso les preguntó si ella se estaba portando bien.

El atacante esperó a su expareja escondido en las inmediaciones de un camino. Allí permaneció hasta que la perjudicada salió de la fiesta y se dirigió hacia su automóvil. Una vez dentro del vehículo, la atacó sin mediar palabra alguna y sin ningún tipo de discusión previa. Según recordó la mujer, él rompió el cristal de la ventanilla del coche y le asestó un primer golpe en el cuello. La afectada quedó malherida. Sufrió más de 40 heridas de arma blanca, las más graves en el cuello. Ingresó en la UCI del hospital Son Espases en estado muy grave. Semanas después, logró recuperarse de las lesiones y ayer prestó declaración en el juzgado que instruye la causa en Palma.

Media docena de testigos

Mientras, media docena de testigos ratificaron su versión en la sede Vía Alemania. Según explicaron ayer, en la madrugada del 30 de noviembre escucharon unos ruidos, unos cristales que se rompían y luego un claxon sonando, por lo que inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tráfico.

Cuando se acercaron al lugar, descubrieron al hombre atacando a la mujer, por lo que acudieron en auxilio de la víctima y los separaron. Acto seguido, alertaron a la Guardia Civil.

Dos de los testigos se hallaban en la terraza de la casa de campo, lo que resultó providencial para percatarse de que algo estaba ocurriendo a las afueras y así pudieron actuar de inmediato. Cuando llegaron al coche, él estaba dentro del vehículo apuñalándola.

El ataque se sucedió en tres momentos seguidos. Después de que los testigos intervinieran y los separaran por primera vez, él continuó agrediéndola. Luego, cuando ambos se hallaban en el suelo, él siguió atacándola, si bien tenía menos fuerza.

El encausado trató de autolesionarse y se lanzó desde un muro de piedra. La Guardia Civil procedió a su detención y lo trasladó a un hospital. Cuando su estado mejoró, la magistrada encargada del caso, especializada en violencia de género, acordó su ingreso en prisión provisional por un delito de intento de asesinato y otro de quebrantamiento. Desde principios de diciembre, el atacante machista permanece encarcelado en la isla.