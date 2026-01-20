¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?

Dos días después del trágico accidente de trenes de Adamuz, los efectivos de emergencias todavía están excarcelando a las personas que quedaron atrapadas tras el siniestro, ante la desesperación de aquellos que todavía no han recibido noticias de sus familiares.

Andalucía ha recibido 43 denuncias por desapariciones desde el accidente del 18 de enero, que hasta el momento se ha saldado con 41 víctimas mortales y 39 heridos graves, según el último balance. Los tres cadáveres localizados hoy en el interior de los vagones del tren Alvia que acabó en un terraplén de unos cuatro metros, también han sido recuperados esta tarde.

Una zona de acceso complicada

La Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) han intensificado desde este martes las labores de rescate y búsqueda de supervivientes o fallecidos, pero la zona del siniestro no ha facilitado las labores, ya que esos 5 kilómetros escarpados no permiten llegar con facilidad todos los servicios necesarios.

Para no doblar estos trabajos, los servicios de emergencia pintan una cruz cuando ya han analizado un vagón. Los coches 7 y 8 ya han sido inspeccionados, por eso están marcados, y ahora están actuando el convoy 6 de Iryo, el primero que descarriló.

En declaraciones en Onda Cero,el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que el coche 6 del Iryo "todavía no ha sido examinado por los científicos. Está por orden de la Guardia Civil sometido a investigación". "No podemos sacarlo del lugar de los hechos hasta que la propia Guardia Civil no haya hecho también fotografías y tomado muestras de restos", ha señalado el ministro.

Estabilizar los vagones, el próximo paso

Dos enormes grúas de 400 y 300 toneladas tratarán a lo largo de este martes de enderezar los tres vagones descarrilados con la cooperación de más de 50 militares, que han viajado también con material de excarcelación, iluminación y sanidad para trabajar en la zona.

Una vez que las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los trabajos se centrarán en sacar de las vías esos coches, aunque se trata de una tarea compleja por lo escarpado del terreno.