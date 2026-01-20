Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Ha pasado un día desde el trágico accidente ferroviario en Adamuz y la lista de desaparecidos sigue aumentando. Jesús Saldaña, un médico malagueño de 29 años que trabajaba en el Hospital de La Paz de Madrid, iba en el último vagón del tren de Iryo que descarriló este domingo.

Desde ese momento, sus amigos y familiares intentan localizarlo después de contactar con todos los hospitales de la provincia de Córdoba, pero aún no han dado con él.

Su hermana, Natalia Saldaña, ha explicado en una entrevista en Cadena SER, que lo único que han podido recuperar de su hermano es su teléfono. Fue una pasajera la que recogió el móvil momentos después del accidente y contestó a las llamadas de su familia, manteniendo el contacto con estos para ayudar a buscarlo. A pesar de sus esfuerzos, solo han podido obtener el móvil, el cual la pasajera cedió a la Guardia Civil, quienes se lo han entregado ya a la familia.

"No sabemos nada, tenemos su móvil, pero no lo tenemos a él", ha expresado. "La esperanza es lo último que se pierde, pero pasan las horas sin noticias suyas", ha destacado Saldaña en una entrevista con Aimar Bretos.

La hermana del médico relata que han recorrido todos los hospitales de Córdoba y no hay nadie ingresado con su nombre. Además, una amplia red de médicos, compañeros de Natalia y de Jesús, se encuentran realizando una búsqueda intensiva por si algún paciente con sus características está sin identificar.

El malagueño con la nota más alta

Jesús Saldaña ya fue noticia hace más de diez años. El malagueño obtuvo la nota más alta de Selectividad de la provincia de Málaga en 2013, consiguiendo entrar en la carrera que más tarde le permitió desempeñar su trabajo: medicina. Un 13,81 fue lo que le llevó a estudiar Medicina en la Universidad de Málaga.

Actualmente, se encuentra en el quinto año de residencia en el Servicio de Cardiología del Hospital La Paz.